Les électeurs participent aux élections des nouvelles assemblées législatives de la Saxe et de la Thuringe

Actuellement, la coalition thuringienne dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche) avec une majorité rouge-rouge-verte n'a plus de majorité. Suite à l'analyse post-électorale, un gouvernement potentiel pourrait émerger du CDU, de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD. L'avenir de la coalition actuelle en Saxe, composée du CDU, du SPD et des Verts, reste incertain. Kretschmer évite de rejeter une alliance possible avec le BSW. En ce qui concerne le parti de la Gauche en Saxe, il y a un risque imminent de disparition de la présence parlementaire. Les Verts et le FDP en Thuringe pourraient également se retrouver dans une situation similaire. Le Landtag de Thuringe, actuellement sous le contrôle de la coalition dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, fait face à des changements potentiels avec le CDU, le BSW et le SPD qui envisagent une alliance. Le chef du CDU en Saxe, Kretschmer, a été prudent quant à la possibilité de rejeter une alliance avec le BSW.

