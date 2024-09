- Les électeurs n'ont pas encore pris leur décision, selon le secrétaire général du FDP, Wulff

Selon le secrétaire général de l FDP en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, David Wulff, les résultats des élections régionales en Thuringe et en Saxe sont une "gifle en pleine figure" pour tout le parti. Les prévisions initiales tablaient sur environ 1,5 % en Thuringe et 1 % en Saxe, ce qui est largement en deçà des attentes et indique clairement que le parti n'a pas suffisamment touché les électeurs de l'Est.

Il est clair que les habitants de ces Länder n'ont pas vu de proposition convaincante pour aborder leurs préoccupations majeures. "Des sujets comme le changement de politique en matière de réfugiés et de migration sont arrivés trop tard pour les électeurs et n'ont pas été suffisamment intégrés dans le débat politique", a déclaré Wulff.

L' FDP interprète ces résultats électoraux comme un appel à renforcer sa présence en Allemagne de l'Est. Wulff a souligné qu'il était "absolument essentiel de développer des solutions pratiques adaptées aux défis uniques de ces régions et de les promouvoir activement dans le débat politique national du pays".

