- Les électeurs libres veulent rendre plus difficile de se plaindre des jours fériés.

Les Verts Libres souhaitent réduire les réglementations et les exigences pour les forains et les organisateurs de festivals folkloriques et de clubs en Bavière. Après la pause parlementaire estivale, le groupe parlementaire prévoit de soumettre une motion au Parlement régional qui, en plus de la déréglementation, vise explicitement à améliorer la protection – c'est-à-dire des obstacles plus élevés – "contre trop d'exigences et de plaintes d'individus" et des heures d'ouverture plus longues.

Locke : Les festivals folkloriques et de clubs comme une tradition vivante

L'identité de la Bavière est indissociable de ses nombreux festivals folkloriques et de clubs, a déclaré Felix Locke, responsable des affaires parlementaires du groupe. Cependant, des conflits ont surgi ces dernières années. Les obstacles bureaucratiques – y compris ceux pour limiter les heures d'ouverture – menacent désormais l'organisation des festivals folkloriques et de clubs.

"Certains des résidents – parfois récemment installés – se plaignent des bruits de festival et de célébration typiques, tels que la musique forte, les pétards et les feux d'artifice, ainsi que des odeurs provenant des tentes de festival et des événements, telles que le poisson fumé", a déclaré Locke. "Cependant, notre sentiment d'appartenance est basé sur une histoire séculaire qui a été façonnée de manière significative par les festivals folkloriques et de clubs de Bavière en tant que tradition vivante et patrimoine culturel important."

"Traditionnellement et indispensable sont, entre autres, le tir de pétards, le défilé avec les équipes de brasserie et les carrousels pour enfants avec des figures animales", indique la résolution. Plus précisément, les Verts Libres appellent à l'abolition des exigences de licence actuelles pour les forains et les caterers ambulants. En Bavière, ils doivent actuellement obtenir, en plus d'une licence commerciale, également une autorisation selon la loi fédérale sur l'hôtellerie, qui comprend un contrôle de fiabilité.

Exemption de péages, TVA réduite, réglementation du bâtiment simplifiée

"Cette réglementation est redondante, car la fiabilité est déjà une condition préalable à l'émission de la licence commerciale", a déclaré la porte-parole responsable du groupe, Jutta Widmann. De nombreux autres États fédéraux ont déjà supprimé l'autorisation supplémentaire.

"En plus de la déréglementation, nous voulons protéger les festivals folkloriques et de clubs dans l'État libre des trop nombreuses exigences et plaintes d'individus et ne pas restreindre les heures d'ouverture éprouvées", a déclaré Widmann. L'accord de coalition prévoit déjà la création d'une loi sur l'hôtellerie avec une approche déréglementée.

De plus, la motion appelle à moins d'exigences dans le code du bâtiment pour les tentes, les scènes et les tribunes pour les festivals folkloriques et de clubs, l'exemption de péages pour les véhicules des caterers et des restaurateurs. Le gouvernement fédéral doit également réduire de manière permanente le taux de TVA pour les denrées alimentaires et les boissons à sept pour cent.

Les Verts Libres estiment que l'abolition des réglementations et des exigences excessives pour les forains et les organisateurs pourrait conduire à une atmosphère de fête plus agréable et moins conflictuelle lors des festivals folkloriques et de clubs. En raison des restrictions actuelles, certains résidents se plaignent des bruits et des odeurs de festival, ce qui entre en conflit avec leur désir de tranquillité, mais ces traditions sont profondément ancrées dans la culture et l'histoire de la Bavière.

