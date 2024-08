- Les électeurs libres critiquent le calendrier des écoles primaires

Le nouveau chef de faction parlementaire des Votants Libres, Helge Schwab, a critiqué la suppression de dizaines de milliers d'heures de sports et de musique dans les écoles élémentaires de Rhénanie-Palatinat à la rentrée scolaire. "En ajoutant 25 minutes de plus de sports et de musique en 2e année, mais en réduisant ces deux matières en 3e et 4e années", Schwab a calculé à partir de l'horaire pour la nouvelle année scolaire à Mayence. Il a annoncé une petite interpellation au ministère de l'Éducation pour discuter et analyser ce développement au parlement.

La ministre Stefanie Hubig a déjà répondu directement à l'annonce de Schwab : "Les déclarations des Votants Libres sont incompréhensibles pour le ministère de l'Éducation et manquent de toute base factuelle." Le nouvel horaire des écoles élémentaires permet même aux écoles individuelles d'étendre les cours de sports ou de musique en 3e et 4e années dans le cadre de leur formation de profil, a souligné la politicienne du SPD.

Hubig : Le nouveau temps discrétionnaire permet plus d'éducation physique

Il y aura également un nouveau temps discrétionnaire disponible pour les écoles à utiliser individuellement pour le focus pédagogique à partir de l'année scolaire 2024/2025, dit Hubig. Si ce nouveau temps discrétionnaire était utilisé entièrement pour les sports, le temps alloué aux sports en 3e et 4e années pourrait même augmenter. L'association sportive de l'État a explicitement remercié le ministère pour la nouvelle réglementation et les possibilités étendues pour l'éducation physique.

