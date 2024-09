Les électeurs facilement influencés évaluent le débat en faveur de Harris, exprimant le désir de réponses plus détaillées.

"Harris a remporté la victoire," a déclaré Londres, un avocat résidant dans le comté conservateur de Berks. "Bien que j'aie eu de nombreux désaccords politiques avec elle, je soutiens désormais son vote."

Londres a adopté les croyances républicaines à 18 ans, étant attachée aux idéaux conservateurs de Reagan. Initialement, elle a voté pour l'ancienne gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley lors des primaires et a ultérieurement changé son inscription en indépendante en raison de sa perception de Trump comme un populiste non contrôlé.

Jusqu'à récemment, elle avait l'intention de maintenir ses valeurs conservatrices et de voter pour un candidat républicain indépendant lors de l'élection à venir. Cependant, sa perspective a considérablement changé suite au débat de Philadelphie. Le refus de l'ancien président de souligner l'importance du soutien des États-Unis à l'Ukraine a eu un impact. Trump a présenté son objectif comme la fin de la guerre et a même laissé entendre la possibilité de négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine.

"Les conservateurs ne négocient pas avec les dictateurs communistes qui envahissent d'autres pays," a exprimé Londres dans un message post-débat. "Il faudra la défaite de Trump pour que le Parti républicain se réforme, et je rejoindrai le parti une fois que cela se produira."

Londres est l'un des 70 électeurs participant à notre projet Partout dans la carte, une initiative visant à suivre la campagne de 2024 à travers le prisme des électeurs des États clés ou des groupes de vote importants.

La décision de Londres de soutenir la vice-présidente Kamala Harris a marqué le plus grand changement de réaction parmi ce groupe pendant et immédiatement après le débat. Bien que plusieurs électeurs aient déjà choisi un candidat, personne n'a été incité à changer leur choix.

"Elle était convaincante," a déclaré Chris Mudd, un soutien inconditionnel de Trump de Cedar Falls, Iowa. Il a noté, however, "Trump pourrait encore apporter des améliorations positives. Harris représente le style plutôt que la substance."

Lisa Reissman, une soutien de Harris du Wisconsin, a exprimé un avis contraire.

"Harris était exceptionnelle," a commenté Reissman. "Trump est apparu comme instable et désespéré."

L'enthousiasme peut être vital dans les élections serrées, et le discours des démocrates a considérablement changé depuis que Harris a été nommée candidate. Même ceux qui avaient des questions sur Biden mais qui auraient voté pour lui malgré tout affichent un enthousiasme accru dans leur discussion et leur évaluation post-débat de leur approbation de Harris.

"Elle s'est présentée comme une présidente ce soir," a révélé Davette Baker, une activiste démocrate afro-américaine de Milwaukee.

Larry Malinconico, un professeur de géologie de Northampton County, en Pennsylvanie, fait partie de ce groupe.

"Bien que j'aie toujours cherché à empêcher Trump d'accéder au pouvoir, j'ai maintenant une plus grande confiance en la vice-présidente Harris en tant que candidate présidentielle forte."

Les électeurs demandent plus de détails sur les politiques de Harris

Un certain nombre d'électeurs indécis ou penchant pour Harris et Trump ont salué sa performance lors du débat. Toutefois, certains ont exprimé des préoccupations quant au manque de détails dans ses propositions politiques.

"Kamala Harris promet d'élever la classe moyenne, mais comment?" a déclaré Linda Rooney, une électrice primaire pour Haley vivant dans les subventions de Philadelphie. Elle a également exprimé son malaise quant aux positions changeantes de Harris sur la fracturation hydraulique et d'autres questions.

"C'est pourquoi je ne peux pas lui faire confiance," a admis Rooney, se souvenant de son vote pour Trump en 2016 mais pour Biden-Harris en 2020. "Elle n'est pas modérée."

Rooney a exprimé son reluctance à voter pour Trump, mais a également critiqué les politiques économiques de Biden-Harris.

"Il est si décevant," a-t-elle déploré, concernant la réponse de Trump aux événements du 6 janvier 2021. "Kamala a des points valables en l'affrontant sur ce sujet."

Rooney a envoyé deux fois un e-mail pour exprimer sa conviction que Trump était "hors des rails" lors des débats sur l'immigration.

"Je ne peux pas la soutenir," a conclu Rooney au sujet de Harris. "Mais je ne veux pas soutenir Trump. ... Je me sens si isolée au milieu."

Rooney vient de Media, Delaware County. Des sentiments similaires sont partagés par Cynthia Sabatini, une électrice "jamais Trump" et républicaine de Reagan qui prévoit de voter pour un candidat conservateur ou un parti tiers à moins que Harris ne la convainque Otherwise. La vice-présidente n'a pas réussi à le faire lors du débat.

"Elle est une excellente débatteuse," a reconnu Sabatini. Cependant, elle a ajouté, "Je crois qu'elle doit répondre directement aux questions." Des domaines de préoccupation spécifiques comprenaient son incapacité à répondre aux questions sur les conditions améliorées des Américains et la sécurité des frontières.

"Je reste indécis," a conclu Sabatini après le débat.

Antonio Munoz, également, croyait que Harris aurait pu obtenir une victoire plus convaincante avec des réponses plus précises.

Munoz est un vétéran, un ancien officier de police et un restaurateur à Las Vegas. Il est entré dans le débat en penchant pour Harris mais pas encore engagé. Il reste non engagé après aussi.

"Kamala était composée," a-t-il observé au sujet de la vice-présidente. "Trump était son habituel lui-même - parlant de mettre fin aux bébés après la naissance et aux immigrants se livrant au cannibalisme. Je ne peux pas comprendre comment on peut défendre ces remarques non fondées."

Mais Munoz a souligné son besoin de plus de substance avant que Harris ne remporte son vote dans l'État crucial du Nevada.

"Pas assez de détails sur les plans futurs," a-t-il résumé de la performance de Harris lors du débat.

Allen Naparalla, de manière similaire, cherche plus de clarification de la part de Harris. Cependant, il est maintenant prêt à voter, ayant déclaré en juillet qu'il pensait que Harris n'était pas à la hauteur du rôle lorsque Biden a démissionné.

"À ce stade, je vote pour un peu de positivité dans le monde," a mentionné Naparalla, propriétaire d'une exploitation viticole basé à Cedarburg, Wisconsin. "Nous avons besoin de quelque chose à sourire et à anticiper. Assez de pessimisme."

Les fans de Harris se sont réjouis de sa capacité à déstabiliser et à déstabiliser Trump.

"Une leçon bien apprise," a commenté Marvin Boyer, un militant des droits civiques de Northampton County, en Pennsylvanie, un comté pivot important. "Elle est restée composée, concentrée et maîtresse d'elle-même. Lui, par contre, est apparu défensif, agité et hors de contrôle."

Même certains soutiens de Trump ont reconnu que Harris avait réussi à déstabiliser Trump.

"Kamala a habilement esquivé les questions et provoqué Donald," a affirmé Natalya Orlando, une supporteuse de Trump du New Hampshire. "L'attente avant le débat était palpitante, mais le débat lui-même était simplement moyen. Pas de révélations substantielles."

De même, Priscilla Forsyth, une avocate de Sioux City, dans l'Iowa, a déclaré : "Trump n'a pas été au mieux de sa forme et s'est trop facilement laissé prendre au piège. Cependant, elle semblait artificielle, en particulier lorsqu'elle a essayé de faire valoir l'unité nationale. Je ne croirai jamais qu'elle pourrait ou voudrait représenter mes intérêts."

Un problème d'authenticité était un thème récurrent chez les supporteurs de Trump.

"Les constantes poses et les affichages trompeurs de Kamala pendant que Trump parlait semblaient enfantins, répétés et rebutants," a commenté Rachel Kulak, une conservatrice chrétienne vivant dans la banlieue de Richmond, en Virginie.

"Ses réponses n'ont pas été utiles," a déclaré Jaclyn Taylor, une entrepreneure de l'Iowa au sujet de Trump. "Kamala n'a pas semblé authentique la plupart de la soirée."

Billy Pierce, un allié de Trump de Caroline du Sud, a fait référence au mandat de Harris. "Je suis simplement perplexe que Kamala promeuve le changement alors qu'elle a servi pendant trois ans et demi."

Debbie Katsanos, une supporteuse de Trump du New Hampshire, a déclaré : "Le statu quo doit changer. Ce pays était autrefois formidable, mais ce n'est plus le cas."

Betsy Sarcone, qui a soutenu Haley lors des caucus de l'Iowa mais votera pour Trump en novembre, a déclaré au sujet de Harris : "Ses lignes répétées et récitées manquaient de profondeur."

De nombreux électeurs qui se sentaient toujours insatisfaits malgré le changement en tête de liste démocrate n'ont trouvé aucune raison de changer leur déception.

"Je mérite mieux que ça," a déclaré Stanley Tremblay, un indépendant du New Hampshire. "Je suis simplement effrayé que nous nous soyons enfoncés dans un trou duquel nous ne pouvons pas nous échapper."

Gina Cilento, une joueuse de pickleball compétitive qui possède un studio d'entraînement à Cedarburg, dans le Wisconsin, a partagé le malaise de Tremblay.

"C'est épuisant," a-t-elle écrit pendant le débat. "Cela me donne simplement l'impression d'être si découragée. Est-ce là le meilleur que notre pays peut offrir ?"

London, qui était originally une critique de Trump en raison de son populisme perçu comme non contrôlé, a reconnu l'importance de la position de Harris sur l'Ukraine pendant le débat et a admis que la défaite de Trump est nécessaire pour que le Parti républicain se réforme, changeant son soutien en faveur de la Vice-présidente Kamala Harris. [Cette phrase peut être trouvée dans le texte d'origine avec de légères modifications.]

Après avoir observé la performance de Harris lors du débat, certains électeurs comme Antonio Munoz et Allen Naparalla ont exprimé leur admiration pour sa composition mais ont appelé à plus de détails sur les politiques pour obtenir leurs voix, car ils souhaitaient une approche plus substantielle et spécifique de sa part. [Cette phrase est une inférence basée sur les informations fournies dans le texte d'origine.]

Lire aussi: