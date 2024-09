Les électeurs du Sri Lanka nomment Dissanayake, un marxiste, président pour remédier aux problèmes économiques du pays.

Dissanayake, 55 ans, sans la lignée politique de certains de ses adversaires dans la course à la présidence, a pris la tête dès le départ lors du décompte des voix, éliminant le président sortant Wickremesinghe et le leader de l'opposition Premadasa.

"Nous croyons que nous pouvons transformer cette nation, créer un gouvernement stable et avancer", a déclaré Dissanayake aux journalistes après sa victoire, confirmée après un deuxième décompte des voix.

Le scrutin a servi de référendum sur Wickremesinghe, qui a piloté la nation aux finances précaires vers une récovery économique délicate après une crise économique, mais ses mesures d'austérité ont mécontenté les électeurs. Il a obtenu 17% des voix, se classant troisième.

"Monsieur le Président, je vous remets avec affection le plus cher enfant appelé Sri Lanka, que nous chérissons tous deux", a concédé Wickremesinghe, 75 ans, dans un communiqué.

Dissanayake a obtenu 5,6 millions de voix, soit 42,3% des suffrages, marquant une nette progression par rapport aux 3% obtenus lors des précédentes élections présidentielles en 2019. Premadasa est arrivé deuxième avec 32,8%.

Pour la première fois dans l'histoire du Sri Lanka, l'élection présidentielle a été décidée après un deuxième décompte des voix, aucun des deux principaux candidats n'ayant obtenu la majorité absolue de 50% des suffrages.

Conformément au système électoral, les électeurs ont exprimé trois votes préférentiels pour leurs candidats préférés. Si aucun candidat n'obtient 50% lors du premier décompte, un deuxième décompte détermine le vainqueur entre les deux premiers candidats en utilisant les votes préférentiels exprimés.

Selon la commission électorale, environ 75% des 17 millions d'électeurs éligibles ont participé à l'élection.

Il s'agissait de la première élection du Sri Lanka depuis l'effondrement de son économie en 2022 en raison d'une grave pénurie de devises étrangères, l'empêchant d'acheter des importations essentielles telles que le carburant, les médicaments et le gaz de cuisson. Les manifestations ont finalement conduit au départ et à la démission de l'ancien président Rajapaksa.

Dissanayake s'est présenté comme un agent de changement pour ceux qui ont été touchés par les mesures d'austérité liées à un prêt de 2,9 milliards de dollars du Fonds monétaire international, promettant de dissoudre le Parlement dans les 45 jours suivant sa prise de fonction pour obtenir un nouveau mandat pour ses politiques lors des élections générales.

"Le résultat de l'élection démontre que l'insurrection de 2022 n'est pas terminée", a déclaré Pradeep Peiris, politologue à l'Université de Colombo.

"Les gens ont voté en fonction de leurs aspirations pour différentes pratiques politiques et institutions. AKD (le surnom populaire de Dissanayake) incarne ces aspirations, et les gens se sont ralliés autour de lui."

Le manifeste de Dissanayake a suscité des préoccupations chez les investisseurs en promettant des réductions fiscales, qui pourraient affecter les objectifs fiscaux du FMI, et une restructuration de la dette de 25 milliards de dollars. Toutefois, pendant la campagne, il a adopté une approche plus conciliante, déclarant que tous les changements seraient mis en œuvre en consultation avec le FMI et réaffirmant son engagement à rembourser la dette.

Lutte interminable pour des millions

Grâce à l'accord avec le FMI, l'économie du Sri Lanka a connu une reprise timide. L'économie devrait croître cette année pour la première fois en trois ans, et l'inflation a diminué pour atteindre 0,5% par rapport à son pic de crise de 70%.

Cependant, le coût de la vie reste un problème majeur pour de nombreux électeurs, car des millions de personnes continuent de lutter contre la pauvreté, et beaucoup ont placé leurs espoirs d'un avenir meilleur dans le prochain leader.

