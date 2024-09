Les électeurs décident de l'incorporation de MSC dans les opérations portuaires de HHLA.

Avec une majorité de deux-tiers, le SPD et les Verts à Hambourg permettent à MSC, le plus grand armateur mondial, d'entrer chez HHLA en tant qu'opérateur portuaire. Ils visent une stabilité dans la manutention des cargaisons. Les syndicats de travailleurs condamnent fermement cet arrangement, le qualifiant de "grosse erreur".

Le Parlement de Hambourg a approuvé le partenariat controversé entre la plus grande compagnie maritime du monde, MSC, et la société locale de logistique portuaire, HHLA. La coalition SPD et Verts a contourné une vive opposition lors du vote d'approbation finale, avec 72 partisans contre 33 opposants. Cela reflète la majorité de deux-tiers de la coalition au parlement.

Initialement, la décision était prévue pour la séance de la pause estivale, mais elle a été retardée par les opposants. Cependant, avant la mise en œuvre, la Commission européenne doit encore approuver l'accord.

Le gouvernement social-démocrate et vert de Hambourg cherche à attirer MSC pour renforcer la Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) et la manutention des conteneurs, en acquérant finalement une participation de 50,1 % et en laissant à MSC les 49,9 % restants. La ville possédait previously environ 70 %, le reste étant réparti entre divers actionnaires.

En échange, MSC propose d'augmenter le volume de cargaison aux terminaux HHLA à un million d'EVP (équivalents vingt pieds) annuellement d'ici 2031 – presque doublant les chiffres actuels. De plus, MSC prévoit d'établir un nouveau siège allemand à Hambourg et d'investir 450 millions d'euros dans le capital-actions de HHLA avec l'aide de la ville.

Cependant, le syndicat Verdi et le personnel portuaire s'opposent fermement à l'accord, protestant souvent dans les rues. Selon Verdi, les emplois chez HHLA et dans d'autres entreprises portuaires associées, allant de l'ensemble des opérations portuaires aux opérations de calage, pourraient être en danger. De plus, MSC acquerrait effectivement de vastes pouvoirs de veto grâce à l'accord. De plus, des experts avaient mis en garde contre l'accord lors de sessions d'experts, le qualifiant de "grosse erreur".

Le partenariat entre MSC et HHLA, s'il est approuvé par la Commission européenne, pourrait Significativement stimuler l'économie de Hambourg en augmentant le volume de cargaison manipulé aux terminaux HHLA. Cependant, les syndicats de travailleurs s'inquiètent que cet accord pourrait potentiellement entraîner des pertes d'emplois dans divers secteurs liés au port.

Lire aussi: