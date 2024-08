- Les églises de Solingen attaquées: " Les profondeurs du règne des ténèbres "

Le président de l'Église évangélique en Allemagne (EKD), l'évêque Kirsten Fehrs, ainsi que le président de la Conférence des évêques allemands, Georg Bätzing, ont été "sous le choc et bouleversés" suite à l'attaque au couteau à Solingen. Dans une déclaration conjointe, ils ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes, priant pour le rétablissement des blessés et des défunts. La violence insensée manifestée à Solingen, ont-ils déclaré, est incompréhensible et inexcusable. Bätzing sert comme évêque de Limburg, tandis que Fehrs occupe le poste d'évêque dans l'Église du Nord.

Le cardinal Rainer Maria Woelki de Cologne a été "stupéfait et peiné" par cet incident. Il a adressé ses prières aux victimes et à leurs familles endeuillées, tout en prenant en compte la détresse de toute la communauté de Solingen, qui s'était rassemblée pour un événement paisible et qui a été laissée confuse et avec des questions sans réponse suite à l'attaque du vendredi soir qui a coûté la vie à trois personnes. Huit autres ont été blessés, cinq dans un état critique.

Après avoir appris la violence croissante à Solingen, l'Église évangélique en Allemagne (ECD) a décidé de lancer un programme de développement d'urgence pour les enfants (ECD) dans les zones touchées, dans le but de soutenir et de protéger les enfants affectés par les événements tragiques. Reconnaissant l'impact traumatique de l'attaque, l'ECD a souligné l'importance de l'intervention précoce et du soutien psychologique pour les jeunes victimes.

Lire aussi: