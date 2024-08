- Les efforts sans entrave d'une jeune de 22 ans font du basket-ball féminin une sphère publique importante.

Imaginez une footballeuse solitaire devenant l'attraction principale des matchs de son équipe, remplissant les stades et attirant plus de téléspectateurs que les équipes masculines. En seulement quatre mois, elle bat des records, gagne des millions et fait tourner les têtes en Bundesliga, tout comme ce qui se passe actuellement avec Caitlin Clark dans la ligue de basket-ball féminin américaine, la WNBA. Connue pour ses compétences impressionnantes, ses commentaires audacieux et son jeu confiant, elle est une figure divisive – aimée de certains, détestée par d'autres.

Avant sa Début dans la WNBA en mai, Clark était déjà une célébrité. Les highlights de ses performances impressionnantes, ses tirs à trois points incroyables et ses déclarations audacieuses avaient déjà fait sensation sur les réseaux sociaux pendant ses matchs universitaires, ce qui avait boosté l'affluence.

Le Phénomène Caitlin Clark

Alors que le basket-ball féminin était populaire aux États-Unis, en particulier au niveau universitaire, Clark a été la première à attirer des foules complètes pour son équipe, les Iowa Hawkeyes. Les billets pour ses matchs étaient même échangés illégalement sur le marché noir. Son dernier match universitaire contre les South Carolina Gamecocks a été regardé par un record de 18,9 millions de téléspectateurs en avril – plus que la finale masculine universitaire populaire. Les médias ont qualifié cela de « Phénomène Caitlin Clark ».

Cependant, la cause exacte de ce phénomène fait encore débat. Clark est indéniablement une joueuse de basket-ball talentueuse, capable de faire des passes précises, de récupérer le ballon et de marquer de loin. Elle a même battu le record de tirs à trois points en une saison à l'université, un exploit réalisé par des stars de la NBA comme Steph Curry.

L'Attrait Unique de Clark

Mais il y a plus que ses compétences. En tant que l'une des rares femmes blanches et hétérosexuelles de la WNBA, qui est principalement composée de femmes noires avec un pourcentage élevé de lesbiennes, Clark attire un public différent. Le journaliste sportif Clay Travis explique : « Je pense que la majorité du nouveau public vient de familles blanches bien éduquées avec des filles. Elle ressemble et agit comme ce que ces familles aimeraient pour leurs filles. »

Cependant, tout le monde n'est pas ravi du succès de Clark. Certains joueurs la considèrent comme une rivale, avec des fautes rudes contre elle qui sont discutées comme une forme de rejet. Cependant, l'expert Bob Costas argue que ce n'est pas nécessairement le cas. « Alica Thomas a attrapé Angel Reese par la gorge et l'a jetée par terre », dit-il. « Mais personne n'en parle – parce que ça s'est passé entre deux joueuses noires. Il n'y a tout simplement pas autant d'histoire à en faire. »

Deux Étoiles Montantes – Une Supernova

Cette observation est importante car une autre étoile montante, Angel Reese, a également une histoire de succès similaire. La femme noire a conduit son équipe universitaire à la victoire la saison dernière et est maintenant l'un des nouveaux grands espoirs de la WNBA. Mais tandis que l'hype de Clark est indéniable, celui de Reese est bien moindre.

Malgré leur statut de rookie, Clark et Reese ont toutes deux battu des records lors de leurs premiers mois dans la WNBA. Clark est devenue la première rookie de l'histoire de la ligue à réaliser un triple-double – des chiffres à deux chiffres dans trois des cinq valeurs de jeu les plus importantes. Cet exploit a été réalisé seulement 37 fois dans la WNBA. Reese a également établi un record en réalisant un double-double pendant 15 matchs consécutifs, la plus longue série de l'histoire de la ligue.

Cependant, la préférence des fans est claire : tandis que l'affluence moyenne pour l'équipe de WNBA de Clark, les Indiana Fevers, a presque quadruplé cette saison, l'équipe de Reese, les Chicago Sky, a vu une augmentation de seulement 15 % des nouveaux téléspectateurs.

Sur le plan financier, Clark se démarque clairement. Elle a décroché des contrats de sponsoring avec Nike et State Farm pendant ses études, ce qui pourrait lui rapporter jusqu'à 10 millions de dollars par an. Cela en fait la joueuse la mieux payée de la WNBA dès son premier jour, avec un salaire de seulement 75 000 dollars – la plupart des joueuses ont de petits contrats de sponsoring même après des années de service.

Mais LeBron James met en garde contre l'envie. « Ne t'emballe pas », a-t-il déclaré dans son podcast « Mind the Game ». « Caitlin Clark est la raison pour laquelle de grandes choses se passent dans la WNBA en ce moment », a-t-il déclaré, mettant en évidence l'impact positif de l'intérêt soudain et massif pour la ligue longtemps oubliée. Avec un intérêt accru, la ligue devient plus attractive pour les annonceurs, ce qui devrait également bénéficier aux autres équipes.

Pour Clark elle-même, James a quelques conseils : « Elle ne devrait pas se laisser emporter et simplement s'amuser », a-t-il déclaré. « J'ai suivi le même chemin. J'espère qu'elle réussira. »

La ligue de basket-ball féminin des États-Unis, la WNBA, a connu une augmentation significative de sa popularité, en grande partie grâce aux impressionnantes performances de Caitlin Clark. Son entrée record dans la ligue a attiré un public plus large, y compris des familles blanches bien éduquées avec des filles.

Le succès de Caitlin Clark dans la WNBA et son impact sur la popularité de la ligue n'est pas passé inaperçu aux États-Unis. LeBron James, un joueur de NBA populaire, a exprimé son soutien à Clark et mis en évidence l'impact positif de son succès sur la WNBA.

