Les efforts pour nettoyer les listes électorales s'intensifient à l'approche des élections.

Critiquer la précision des registres d'électeurs a été une stratégie typique des forces de droite pour semer le doute sur la légitimité des élections, et cette tactique a été intensément utilisée en 2020, avec les partisans de l'ancien président propageant de fausses allégations selon lesquelles de nombreux votes frauduleux ont aidé Joe Biden à remporter la présidence.

Depuis mardi, au moins 36 litiges liés aux registres d'électeurs et à leur administration sont en cours dans 19 États, selon Democracy Docket, un site web orienté à gauche qui suit les procès electoraux. Certains de ces procès ont été intentés par le Comité national républicain contre des officiels électoraux d'État dans des États clés comme la Géorgie, le Nevada, le Michigan et le Wisconsin.

L'effort concerté pour retirer les électeurs illégaux des registres d'électeurs par les forces de droite repose principalement sur des allégations selon lesquelles des non-citoyens votent pour les Démocrates. Cependant, les preuves de vote de non-citoyens lors des élections américaines sont rares. La base de données du Heritage Foundation, orientée à droite, ne recense que moins de 100 cas confirmés de vote de non-citoyens entre 2002 et 2022, tandis que plus d'un milliard de bulletins de vote légitimes ont été déposés pendant cette période. Le Brennan Center for Justice, orienté à gauche, a analysé plus de 23 millions de votes lors de l'élection de 2016 et a découvert environ 30 cas potentiels.

Le nombre de procès est considérablement plus élevé que lors des élections précédentes, selon des experts en droit qui estiment que la plupart de ces cas sont destinés à créer de la controverse et à affaiblir la confiance du public dans les élections.

"Il y a toujours eu un peu de litige concernant les registres d'électeurs et l'entretien des listes. Mais une partie de ce que vous voyez avec cette explosion semble être une tentative concertée de générer des erreurs et de la controverse qui peuvent ensuite être utilisées plus tard pour contester les résultats des élections", a déclaré Uzoma Nkwonta, un avocat représentant le New Georgia Project Action Fund, un groupe qui cherche à bloquer une tentative de retirer des milliers d'électeurs des listes électorales de la Géorgie.

"Et c'est ce qui rend cet environnement différent", a ajouté Nkwonta. "Maintenant, vous voyez ce qui semble être une attaque ouverte contre les pratiques d'entretien des listes, une attaque ouverte contre les pratiques d'inscription des électeurs."

Justin Levitt, un expert en droit électoral à la Loyola Law School qui a servi comme conseiller en matière de droits de vote à la Maison Blanche de Biden, est d'accord. Il a déclaré que certains des procès ne sont que des arguments de vente qui n'étaient pas conçus pour réussir en justice.

"Il y a une catégorie assez importante de ces défis qui n'est pas conçue pour gagner en justice, mais je ne sais pas si c'était jamais le but", a-t-il déclaré.

Violations de la loi fédérale

Malgré leur caractère infondé, ces questions ont attiré l'attention de l'administration Biden. Ce mois-ci, le ministère de la Justice a rappelé aux États leur obligation de se conformer à la loi fédérale sur l'inscription des électeurs, une loi de 30 ans qui décrit les directives selon lesquelles la plupart des États peuvent mettre à jour leurs registres d'électeurs.

Un aspect de la NVRA est au cœur d'un procès fédéral intenté le mois dernier en Géorgie par deux Républicains contre des officiels électoraux locaux du comté de Fulton. Les plaignants, Jason Frazier et Earl Ferguson, affirment que le conseil électoral du comté applique de manière incorrecte la règle de la loi fédérale qui oblige les États à mettre en place une période de 90 jours de tranquillité pendant laquelle les officiels ne peuvent pas retirer les noms d'électeurs inéligibles des listes officielles d'électeurs éligibles.

Les deux Républicains maintiennent que la règle fédérale ne s'applique pas aux individus qui contestent les registres électoraux et ils demandent à un juge fédéral d'ordonner au comté de Fulton de retirer de ses listes les individus qu'ils estiment inéligibles à voter. Nkwonta et d'autres avocats représentant le New Georgia Project Action Fund, qui est intervenu pour défendre le conseil électoral, affirment qu'il n'y a pas de faille qui permettrait aux officiels de retirer des électeurs des listes pour une raison quelconque pendant les 90 jours précédant une élection, même si un citoyen privé le demande.

Si elles réussissent, de telles actions pourraient avoir des conséquences significatives dans un État comme la Géorgie, que Biden a remporté de justesse en 2020 avec seulement 12 000 voix d'avance. Le comté de Fulton, le comté le plus peuplé de la Géorgie, qui comprend Atlanta, est devenu un point focal pour les efforts conservateurs pour semer le doute sur l'intégrité des élections de l'État.

Il est possible que l'affaire soit de courte durée. Lundi, les deux électeurs ont demandé le retrait de leur procès, invoquant une erreur procédurale. Si le juge chargé de l'affaire accepte leur demande, les électeurs pourraient déposer à nouveau le procès plus tard.

L'examen des registres d'électeurs est une pratique courante pour les États, et malgré la période de tranquillité de 90 jours, la NVRA permet aux individus de demander à être retirés des listes peu avant une élection. Les directives du ministère de la Justice sur la loi semblent corroborer les arguments de l'NGPAF, indiquant que les États ne peuvent pas contourner les purges massives en utilisant des noms soumis par des électeurs individuels.

La Géorgie, en particulier, a été un hub pour les défis de registres d'électeurs, car, selon la loi de l'État, les individus peuvent apporter un nombre illimité de défis, tandis que d'autres États ont des règles plus strictes pour les défieurs, selon des experts en droit interrogés par CNN.

Récemment, certains citoyens de l'État ont déposé un procès au niveau fédéral affirmant que le "Programme de purge" va à l'encontre de la NVRA, de la loi sur les droits de vote et de la Constitution des États-Unis. Ils demandent à un juge fédéral d'arrêter le programme et de réinscrire tout électeur qui a été retiré de la liste électorale de l'État.

Nkwonta a expliqué à CNN que la NVRA cherche à trouver un équilibre entre le fait de permettre aux individus de s'inscrire pour voter et le fait de maintenir les registres d'électeurs à jour, mais près des élections, elle donne aux États la possibilité de nettoyer leurs listes. Il a déclaré que, à mesure que l'élection approche, cet équilibre penche en faveur de l'électeur pour s'assurer que personne n'est retiré injustement, car il est généralement trop tard pour corriger les erreurs d'inscription à ce stade.

Un procès déposé la semaine dernière au Nevada par le RNC, la campagne de Trump et d'autres accuse le secrétaire d'État démocrate Francisco Aguilar d'avoir mal géré les listes électorales de l'État, affirmant qu'elles contiennent des non-citoyens. Les pétitionnaires réclament que la justice d'État ordonne à Aguilar de vérifier la citoyenneté des électeurs inscrits avant le jour de l'élection.

Le procès fait référence à des données du Nevada Department of Motor Vehicles, affirmant qu'environ 4 000 personnes figurant sur le fichier des non-citoyens du DMV ont voté lors de l'élection générale de 2020. L'État pivot crucial a accordé la victoire à Biden avec une marge de près de 33 600 voix il y a quatre ans.

L'office d'Aguilar a rejeté ces allégations, affirmant qu'il existe de nombreuses mesures pour dissuader les non-citoyens ou les électeurs inéligibles de participer aux élections du Nevada. Ils ont décrit ces allégations comme fausses et affirmant qu'elles ne font qu'alimenter la suspicion dans le processus de vote.

Des procès similaires contestant les officiels électoraux pour maintenir correctement leurs listes électorales sont en cours dans le Michigan, la Caroline du Nord et l'Arizona, où les plaignants utilisent des données du recensement pour remettre en question la taille des listes d'inscription.

Dans l'un de ces cas, le RNC s'appuie sur des données du Bureau du recensement des États-Unis "2022 American Community Survey" et sur le "dernier recensement des électeurs inscrits actifs du Michigan Bureau of Elections" pour critiquer les officiels de l'État pour une gestion insuffisante des listes, entraînant des taux inhabituellement élevés d'inscription électorale active dans divers comtés du Michigan.

Ces procès ont été déposés pendant des années mais n'ont pas encore produit de résultats significatifs, a souligné Levitt.

"La logique derrière cela a été explicitement contestée à plusieurs reprises car les chiffres du recensement et les chiffres d'inscription mesurent deux choses distinctes à des moments différents avec des marges d'erreur différentes", a-t-il expliqué. "C'est comme dire que mon réveil ne correspond pas à la température dehors... donc donc il doit y avoir fraude."

Procès concernant l'accès aux listes électorales

Tous les États ne sont pas réglementés par la NVRA, ce qui a également entraîné des litiges juridiques cette année. La loi fédérale exonère certains États s'ils permettent l'inscription électorale le jour du vote dans les centres de vote où ont lieu les élections fédérales.

Dans l'État pivot crucial du Wisconsin, qui est entièrement exonéré de la NVRA, un groupe conservateur tente de convaincre une cour fédérale d'ordonner à l'État de permettre l'accès public à certains dossiers concernant la gestion des listes électorales.

Le groupe, appelé la Public Interest Legal Foundation, a déclaré qu'il avait utilisé de tels dossiers dans d'autres États pour évaluer les activités des officiels électoraux de l'État et de la ville pour déterminer s'ils faisaient des efforts légitimes pour maintenir les listes électorales à jour et précises.

