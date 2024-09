- Les efforts en cours pour éteindre l'incendie après l'incendie important dans l'usine chimique persistent

Après un important incendie à l'usine de Duisburg du groupe Grillo, les pompiers ont travaillé toute la nuit. Le service de pompiers a annoncé que les opérations pourraient se poursuivre jusqu'au lendemain matin. Tout au long de la nuit, le nombre de personnes sur place a été progressivement réduit. Actuellement, il reste encore 30 équipes sur place. En raison du risque d'effondrement, les zones touchées ne peuvent être accessibles.

L'incendie a commencé dans la section de sulfate de zinc de l'entreprise, comme l'a annoncé un représentant. Il a été découvert à 16h20. Au cours des opérations de lutte contre l'incendie, le toit de l'atelier de fabrication a également pris feu, a déclaré Ulrich Grillo, PDG de l'entreprise.

Fumée sur les régions de la ville

Grâce à l'incendie, un épais nuage de fumée noirâtre a recouvert le nord de la ville, se déplaçant finalement vers Oberhausen. La ville a émis une alerte, invitant les résidents à rester à l'intérieur et à fermer les fenêtres et les portes. Cependant, un "tout est clair" a été donné en soirée. Les mesures ont montré que tous les niveaux sont restés bien en dessous des seuils de concentration dangereux, a rapporté le service de pompiers. Le lendemain matin, le service de pompiers a déclaré que toutes les mesures étaient tombées en dessous des limites de sécurité.

Selon l'entreprise, une seule personne a subi des blessures légères, ayant des problèmes respiratoires sur place dans une ambulance. Elle a été renvoyée chez elle après avoir reçu des soins initiaux. Il n'y a pas eu d'autres blessures signalées, a confirmé le service de pompiers le lendemain matin. À certains moments, jusqu'à 250 personnes étaient impliquées.

Examen des causes de l'incendie

Selon le PDG Grillo, le sulfate de zinc fabriqué à Duisburg est utilisé comme produit chimique de base dans les industries du papier et des textiles, et comme complément alimentaire, et n'est pas dangereux. L'usine, qui emploie environ 400 personnes, a été évacuée. Une décision concernant la suspension ou non de la production et sa durée sera prise dans les jours à venir, a mentionné Grillo en soirée.

L'étendue des dommages est évaluée, et déterminer la cause exacte de l'incendie est le principal objectif des enquêtes en cours, a déclaré l'entreprise. La police enquête sur l'origine de l'incendie, selon le service de pompiers.

