La Norddeutsche Landesbank (NordLB), en difficulté, annonce un bond important de ses bénéfices pour lancer la dernière année de son plan de restructuration. Au cours de la première moitié de l'année, la banque a augmenté son bénéfice avant impôts de 50 % à 143 millions d'euros, dépassant ainsi son résultat déjà solide de l'année précédente. Selon les déclarations de la banque basée à Hanovre, l'institution a enregistré un bénéfice net de 195 millions d'euros, soit une augmentation de 80 % par rapport à l'année précédente.

Ce bénéfice intermédiaire a dépassé les chiffres enregistrés avant la crise de 2019, lorsque la banque a connu des difficultés en raison de prêts navals non performants. En 2019, NordLB a enregistré un bénéfice net de 149 millions d'euros, tandis qu'en 2020, il n'a atteint que quatre millions d'euros. "Nos résultats financiers confirment une fois de plus la trajectoire positive de la banque ces derniers mois", a déclaré le PDG Jörg Frischholz dans un communiqué. "Nous cherchons à maintenir une croissance rentable dans nos domaines d'activité principaux à l'avenir." Frischholz a réaffirmé l'objectif d'améliorer le résultat par rapport à 2023 pour l'ensemble de l'année.

"Les résultats intermédiaires démontrent la réussite de la transformation de NordLB", a déclaré le directeur financier Jasper Hanebuth, qui a pris ses fonctions en juillet. "NordLB est désormais à l'épreuve du futur et dispose également de coussins de sécurité importants." La banque approche de la fin de son programme de restructuration, prévu pour 2024. Au lieu de se concentrer sur le financement des navires et des avions, la banque finance désormais principalement les installations éoliennes et solaires. "En tant que banque de la transition énergétique, notre priorité est une transformation axée sur la durabilité", a souligné Frischholz.

En décembre 2019, NordLB a nécessité un sauvetage de la part de ses actionnaires en raison d'un excès de prêts navals non performants. Les mesures imposées par les propriétaires comprenaient la réduction du portefeuille de prêts navals, la modernisation de l'IT et la réduction d'un bilan gonflé. Depuis, la banque a considérablement réduit son portefeuille de prêts navals, avec seulement 130 millions d'euros restants à la fin de 2023. De plus, la banque prévoit de se retirer du secteur du financement des avions, ayant vendu la plupart de son portefeuille de prêts de 2,75 milliards d'euros à Deutsche Bank en juin.

Le ministre des Finances de Basse-Saxe, Gerald Heere (Verts), s'est dit satisfait des résultats. "Les résultats financiers de la première moitié de l'année de NordLB confirment une fois de plus la voie d'une banque rentable et à faible risque", a-t-il déclaré. "Je suis particulièrement heureux que NordLB ait réussi à transformer efficacement ses modèles d'entreprise en fonction de la durabilité. L'État de Basse-Saxe et les entreprises de Basse-Saxe ont besoin d'une banque solide et expérimentée comme NordLB pour relever avec succès les défis de la transformation."

