- Les efforts de lutte contre les incendies persistent dans un incendie de bale de foin à Schwerin

Un important incendie continue de sévir dans un entrepôt de stockage de foin à Schwerin, les pompiers n'ayant pas encore réussi à maîtriser completely le feu au moment du matin. Un porte-parole de la police a informé l'agence dpa qu'ils collaborent avec le parquet pour préparer des investigations sur l'origine de l'incendie.

L'analyse experte de la cause de l'incendie ne peut commencer que lorsque les flammes ont été complètement éteintes dans l'énorme entrepôt contenant environ 5 000 balles de foin. Les enquêteurs en incendie criminel de la police, qui devraient avoir accès à la scène dans les jours à venir, joueront probablement un rôle pivot dans ces enquêtes. La police criminelle est également impliquée dans les enquêtes.

Gunnar Rehhagen, chef des pompiers de Schwerin, a exprimé ses préoccupations à NDR, déclarant que manipuler le foin peut être difficile en raison de sa tendance à se rallumer. Aujourd'hui, le département du feu prévoit de démonter la structure pièce par pièce, en utilisant de lourdes machines à la fois pour prévenir l'effondrement de la structure et pour localiser et éteindre les flammes de manière plus efficace.

Selon les rapports de police du week-end, l'incendie a commencé samedi soir, touchant environ 5 000 paquets de foin. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. L'estimation des dommages immobiliers initiaux fournie par la police s'élève à environ deux millions d'euros.

