Les effets imprévus potentiels des réductions de taux d'intérêt de la Fed pourraient apparaître dans le secteur immobilier.

Le problème de fond qui contribue à la crise de l'accessibilité au logement aux États-Unis implique un déséquilibre entre l'offre et la demande. En substance, il y a plus de personnes cherchant à acheter des maisons que de propriétés disponibles à la vente. Cette déséquilibre était présent avant la pandémie, et la situation s'est aggravée lorsque la demande a atteint des niveaux sans précédent. Le marché est devenuvirtuellement inaccessible après que les taux hypothécaires ont connu une augmentation significative à partir de leurs plus bas historiques en 2020 pour atteindre des niveaux records l'année précédente.

Lorsque la Réserve fédérale devrait réduire les taux mercredi, cela devrait théoriquement assouplir le marché. Cependant, l'efficacité de la Fed dépend de la manière dont elle réduit les coûts d'emprunt de manière proactive.

Une réduction des taux d'intérêt de demi-point de pourcentage (bien que peu probable mais pas impossible) enverrait un message fort que la Fed s'engage à inverser l'effet de "blocage" qui rend les propriétaires avec des hypothèques à faible taux d'intérêt réticents à vendre dans un environnement à taux d'intérêt élevés. Cela entraînerait une importante augmentation du nombre de maisons existantes sur le marché et aiderait à modérer les prix.

Selon Daniel Alpert, associé gérant de Westwood Capital, cela pourrait potentiellement produire des résultats remarquables dans le cycle post-pandémique actuel. Réduire les dépenses des propriétaires inciterait également les personnes à quitter le marché de la location, ce qui réduirait les coûts de la location - une situation parfaite, selon Alpert.

Cependant, un assouplissement plus progressif et subtil pourrait ne pas inciter les propriétaires à vendre, en particulier ceux qui ont réussi à obtenir des hypothèques peu coûteuses au début de la pandémie. Cela est particulièrement pertinent lorsque les prix des maisons aux États-Unis continuent de battre des records.

La Réserve fédérale ne peut pas construire de maisons, mais elle peut influencer subtilement la popularité de la vente de maisons en influençant les taux hypothécaires par son taux directeur. En fait, les prévisions d'une éventuelle baisse des taux à la prochaine réunion de la Fed ont déjà déclenché une baisse des taux hypothécaires de 6,7 % en août à 6,2 % la semaine dernière.

Selon Daryl Fairweather, économiste en chef de Redfin, "Si la Fed adopte une position plus flexible, je pense que nous pourrions descendre à environ 6 %". Même une légère baisse à 5,9 % pourrait avoir un impact psychologique important sur le marché du logement. Cela pourrait inciter les personnes à franchir le pas et atténuer la demande persistante pour les maisons.

Entre-temps, les acheteurs potentiels de maisons et ceux qui ont récemment acheté une maison sont impatients de toute réduction des taux hypothécaires élevés. Le dernier taux moyen de l'hypothèque de 6,2 % est, sans aucun doute, une meilleure option que le pic de 7,8 % de l'année précédente, car la différence pourrait se traduire par des économies de centaines de dollars par mois.

Malheureusement, les conséquences potentielles des actions de la Réserve fédérale cette semaine et au-delà pourraient entraîner des complications inattendues. En résolvant le problème de la demande sans traiter le déficit d'offre, la Fed pourrait aggraver involontairement la crise de l'accessibilité au logement qu'elle cherche à résoudre.

Selon Samantha Delouya, l'une de mes collègues, cette semaine, une baisse des taux hypothécaires pourrait s'avérer être une arme à double tranchant. Selon Greg McBride, analyste financier en chef de Bankrate, "soyez prudent de ce que vous souhaitez. Une baisse des taux hypothécaires pourrait déclencher une vague de demande, rendant l'achat d'une maison plus difficile".

La baisse des taux hypothécaires, comme suggéré par l'économiste en chef de Redfin, pourrait potentiellement faire baisser les taux d'intérêt à environ 6 %, donnant ainsi du pouvoir aux acheteurs potentiels de maisons et soulageant leur fardeau. Cependant, si la Réserve fédérale ne traite pas le déficit d'offre sous-jacent sur le marché du logement, ce mouvement pourrait involontairement aggraver la crise de l'accessibilité en

