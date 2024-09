Les effets des actions d'Amazon et des déclarations de Jamie Dimon ne signifient pas la disparition des avantages du travail à distance.

Lorsque des corporations majeures comme AT&T ont récemment annoncé la fusion de leurs bureaux et exigé que les gestionnaires travaillent physiquement au moins trois jours par semaine, cela a entraîné le déménagement ou la démission de certains employés qui vivaient près des bureaux fermés. De même, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, qui a déjà ses employés qui travaillent cinq jours par semaine, a exprimé son mécontentement la semaine dernière quant au nombre insuffisant d'employés gouvernementaux travaillant en présentiel dans les bâtiments fédéraux.

De telles déclarations publiques suscitent souvent la crainte que d'autres corporations adoptent des directives strictes en matière de présence au bureau.

Cependant, il y a deux raisons convaincantes pour lesquelles ces déclarations ne présagent pas nécessairement de la disparition complète des avantages du travail à distance.

1. L'application d'un mandat de retour au bureau (RTO) rigoureux pourrait être rentable pour l'employeur afin de réduire l'effectif

Le récent mandat de retour au bureau d'Andy Jassy, PDG d'Amazon, a mentionné la nécessité d'améliorer la collaboration personnelle et de favoriser la culture de l'entreprise. Toutefois, il a également souligné son objectif de réduire le surplus de gestionnaires embauchés récemment, ce qui a entraîné un nombre excessif de "couches" et un besoin accru d'approbation avant de prendre des décisions. Pour réduire le nombre de gestionnaires, Jassy a demandé aux dirigeants seniors de l'entreprise d'augmenter la proportion de collaborateurs individuels par rapport aux gestionnaires d'au moins 15 % d'ici au premier trimestre 2025.

Cela aurait traditionnellement entraîné des licenciements de gestionnaires.

Au lieu de cela, en imposant une exigence impopulaire de présence au bureau à temps plein, les gestionnaires intermédiaires qui ont accumulé suffisamment de richesse pourraient choisir de partir volontairement, épargnant ainsi à l'entreprise le coût des indemnités de licenciement.

Le risque pour Jassy est que trop de gestionnaires puissent choisir de partir. "Il pourrait temporairement résoudre son actuelle situation, mais il pourrait rencontrer des difficultés pour recruter des talents qui ne sont pas disposés à se déplacer cinq jours par semaine jusqu'au centre-ville de Seattle", a observé Chris Williams, ancien vice-président des ressources humaines chez Microsoft, qui sert actuellement en tant que conseiller en leadership pour les dirigeants de la direction. Dans un tel scénario, Amazon serait probablement amené à réévaluer l'application du nouveau mandat de cinq jours par semaine pour attirer des talents.

2. Les dispositions de travail flexible restent populaires et peu susceptibles de diminuer

Bien qu'une entreprise puisse choisir de renverser ses politiques de travail à distance, les données suggèrent que ce n'est pas une tendance généralisée.

Après avoir examiné les statistiques de travail à distance par la société de consultation de travail Gallup en mai, il a été constaté que parmi les employés à temps plein dans des postes compatibles avec le travail à distance, 53 % avaient un emploi du temps hybride, 27 % travaillaient exclusivement à distance et 21 % travaillaient exclusivement sur place. Ces pourcentages sont restés globalement inchangés depuis novembre 2022.

Les offres d'emploi Indeed qui spécifiaient le travail hybride et à distance ont diminué d'un demi-point de pourcentage en glissement annuel au 31 août. Cette tendance est principalement due à une diminution de l'embauche dans les industries qui offrent couramment des postes à distance (telles que le développement de logiciels), selon Nick Bunker, directeur de la recherche économique nord-américaine d' Indeed.

Un sondage du Conference Board auprès des travailleurs américains a révélé que la flexibilité de l'emploi, outre la rémunération, était l'aspect le plus valorisé de la rémunération totale. De plus, les responsables des ressources humaines ont rapporté que les modèles de travail hybrides ont grandement aidé à attirer et à retenir les talents.

Il n'est donc pas étonnant que 64 % des employés travaillant à distance à temps plein et 29 % des employés travaillant en hybride aient déclaré qu'ils chercheraient activement un nouvel emploi si leur employeur décidait d'arrêter d'offrir des opportunités de travail à distance à long terme.

Il semble que de nombreux PDG aient pris conscience de cela. En janvier, le Conference Board a rapporté que seulement 4 % des PDG aux États-Unis prévoyaient de se concentrer sur le retour des employés au bureau à temps plein.

Williams a commenté : "Je n'ai encore rencontré aucun PDG éclairé qui croie sincèrement qu'une culture de travail saine ne peut être développée que par l'interaction en personne."

Lire aussi: