Les effets de l'aspartame sur la santé font l'objet d'un nouvel examen de la part des experts de l'OMS

Le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a analysé les effets cancérigènes potentiels de l'édulcorant ce mois-ci. Un autre comité de l'OMS et des Nations unies, le comité mixte d'experts sur les additifs alimentaires, est en train de mettre à jour son évaluation des risques, y compris ce qu'il considère comme une dose journalière acceptable. Ses conclusions n'ont pas encore été rendues publiques ; elles seront publiées ensemble le 14 juillet.

L'aspartame est un édulcorant couramment utilisé dans des boissons telles que le Coca zéro sucre, le Coca light, le Sprite zéro, le Pepsi zéro sucre et le Mountain Dew zéro sucre. On le trouve également dans les chewing-gums, les pastilles contre la toux et même certains dentifrices, entre autres produits. L'édulcorant a été examiné à plusieurs reprises par la Food and Drug Administration (FDA), qui estime que l'aspartame est sans danger pour la population en général.

La FDA a mis à jour son site web sur l'aspartame et d'autres édulcorants avant l'analyse de l'OMS ; elle indique qu'elle surveille les dernières données scientifiques et les niveaux d'exposition des consommateurs aux édulcorants et qualifie l'aspartame de "l'un des additifs alimentaires les plus étudiés dans l'alimentation humaine".

Les deux comités de l'OMS sont composés d'experts en santé indépendants du monde entier. Le Centre international de recherche sur le cancer a examiné les recherches existantes pour déterminer si l'aspartame est dangereux, et le rapport du comité mixte d'experts sur les additifs alimentaires fournira des recommandations sur la quantité d'aspartame qu'une personne peut consommer en toute sécurité.

Selon Qi Sun, professeur agrégé de nutrition et d'épidémiologie à la T.H. Chan School of Public Health de Harvard, l'éventail des substances cancérigènes retenues par le comité de recherche sur le cancer est large. Par exemple, il considère les appareils mobiles comme des "cancérogènes possibles", une classification qui indique qu'un produit a des liens "limités" avec le cancer chez l'homme.

Toutefois, M. Sun estime que les consommateurs ne doivent pas nécessairement s'inquiéter. La question de savoir si l'aspartame peut être considéré comme un agent cancérigène "se résume au type de preuves dont nous disposons", a-t-il déclaré.

"J'ai l'impression que les preuves sont assez rares pour dire que l'aspartame est cancérigène ou pour suggérer que l'aspartame n'est pas aussi cancérigène", a-t-il déclaré.

"Je pense qu'il faut simplement être conscient qu'il y a un doute à ce sujet", a déclaré James Farrell, oncologue gastro-intestinal à la Yale School of Medicine, à propos de la sécurité de l'aspartame. "Les personnes qui ont soulevé cette question ont une raison objective de le faire. Ils ont examiné la question d'un point de vue médical et scientifique... Je pense donc qu'il serait stupide de l'ignorer".

Les autorités sanitaires américaines se sont inquiétées du fait que l'OMS procède à deux examens distincts bien avant les réunions de ce mois-ci.

Dans une lettre datant du mois d'août, le ministère américain de la santé et des services sociaux a déclaré que les examens simultanés de l'aspartame par l'OMS pourraient donner lieu à des déterminations contradictoires qui "mineraient sérieusement" la confiance dans le processus scientifique et "enflammeraient le climat actuel de scepticisme du public quant à la validité de la science et du processus scientifique".

Le HHS a fait valoir dans sa lettre que le comité mixte d'experts sur les additifs alimentaires devrait être le seul à examiner les risques de cancer liés à la présence d'aspartame dans les aliments.

En réponse, l'OMS a déclaré que les examens des deux groupes seraient complémentaires. Le comité de recherche sur le cancer, qui n'a pas encore analysé l'aspartame, évaluera son risque potentiel de cancer. Le comité sur les additifs alimentaires actualisera son évaluation des risques, y compris ce qu'il considère comme une dose journalière acceptable d'aspartame. La conclusion du premier groupe "ne représente qu'une partie" de l'évaluation du second groupe, a déclaré l'OMS.

Les deux lettres ont été mises en ligne par la FDA.

Les comités de l'OMS sont des organismes internationaux, mais la FDA prendra sa propre décision sur les lignes directrices relatives à l'aspartame. Après la publication des rapports en juillet, l'agence examinera probablement les preuves, a déclaré M. Sun, mais elle n'est "pas obligée" de modifier ses réglementations actuelles.

L'American Beverage Association, qui représente les fabricants de boissons tels que Coca-Cola et PepsiCo, a déclaré dans un communiqué jeudi que la sécurité était une priorité.

"Le fait que les agences de sécurité alimentaire du monde entier, y compris la FDA, continuent de considérer l'aspartame comme sûr nous rend confiants dans la sécurité de nos produits", a déclaré l'association.

Recevez la lettre d'information hebdomadaire de CNN Health

Inscrivez-vous ici pour recevoir tous lesmardis la lettre d'information hebdomadaire de l'équipe de CNN Health,The Results Are In with Dr.

Le mois dernier, l'OMS a déclaré qu'il ne fallait pas utiliser de substituts de sucre pour perdre du poids, estimant qu'ils pouvaient avoir un effet à court terme mais ne permettaient pas de réduire durablement l'obésité.

"Comme pour toute chose dans la vie, il faut commencer par tout consommer avec modération", a déclaré M. Farrell. "S'ils publient des données qui suggèrent ou remettent en question la sécurité de [l'aspartame]... si vous êtes en mesure de limiter votre consommation, pourquoi ne serait-ce pas une chose raisonnable à envisager ?

Selon M. Sun, les édulcorants artificiels comme l'aspartame peuvent temporairement constituer un bon choix pour les personnes qui essaient de réduire leur consommation de sucre. À long terme, il existe de bien meilleures options pour la consommation de boissons, notamment l'eau, les thés non sucrés ou le lait écrémé, dont les bienfaits pour la santé sont étayés par de nombreuses recherches.

"Je pense que les consommateurs pourraient facilement passer à ces boissons ménagères pour améliorer leur santé plutôt que de s'inquiéter de la consommation de boissons artificiellement sucrées et du cancer", a déclaré M. Sun. "Nous ne disposons d'aucune preuve dans un sens ou dans l'autre.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com