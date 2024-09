Les effets de l'arrêt DAZN sur la ligue et ses partisans

Troisième tentative : La ligue a pour intention de vendre ses droits de diffusion et de maximiser ses revenus. La vente aux enchères se déroule sur presque deux semaines, avec une date de début indéterminée, laissant ainsi incertain qui transmettra les matchs de Bundesliga à partir de 2025-2026. Voici quelques Q&R.

Quelles sont les conséquences pour les fans ? En raison du retard de la vente aux enchères, les fans découvriront plus tard quels abonnements ils auront besoin pour la prochaine saison. Bien qu'un seul contrat puisse suffire à l'avenir, plusieurs abonnements pourraient encore être nécessaires à partir de 2025. La vente aux enchères n'a pas d'effet immédiat sur la saison actuelle de Bundesliga, et les contrats des téléspectateurs avec Sky et/ou DAZN restent valides.

Que se passe-t-il maintenant ? La Deutsche Fußball Liga (DFL) relancera le processus de vente aux enchères suspendu. Par conséquent, le Package B, précédemment attribué, sera remis sur le marché. Il comprend les matchs du samedi à 15h30, les matchs du vendredi soir et les matchs de relégation, soit un total de 196 matchs en direct. La DFL et DAZN étaient en désaccord sur l'attribution du Package B.

Pourquoi ce package est-il si important ? Environ 80 % des revenus de la saison, d'environ 1,1 milliard d'euros, proviennent de la télévision payante, et cette proportion avec la télévision gratuite est peu susceptible de changer après la nouvelle vente aux enchères. Le Package B est le plus important bundle payant et devrait représenter la plus grande part des revenus totaux.

Quels autres packages ont de la valeur ? Les packages A, C et D sont également importants. Ils comprennent d'autres droits de télévision payante pour les diffusions en direct de la première division.

Le package A comprend les conférences.

Le package C offre les meilleurs matchs du samedi à 18h30 et la Supercoupe, avec 34 matchs mais une forte demande en raison des matches de haut niveau.

Le package D couvre les matchs du dimanche, avec la possibilité de présenter plus d'un match à la télévision gratuite parmi ses 79 matchs en direct.

Quelles sont les conséquences du relancement pour Sky et DAZN ? Les deux entreprises connaissent maintenant les enchères de leurs concurrents pour le Package B, ce qu'elles ignoraient Previously. Il a été signalé que DAZN avait proposé environ 400 millions d'euros par an pour le Package B, soit environ 1,6 milliard d'euros pour la période de quatre ans du contrat. Cette information pourrait aider Sky à élaborer une nouvelle offre. Elles savent maintenant qu'une garantie est nécessaire et peuvent se préparer en conséquence pour surpasser leurs concurrents.

Qu'est-ce que cela signifie pour la DFL ? La DFL semblait moins favorable lorsque la vente aux enchères a été suspendue. Le tribunal arbitral a trouvé une erreur procédurale et a accordé un soulagement partiel contre l'attribution du Package B dans l'appel d'offres des droits médias pour les périodes 2025/26 à 2028/29. Cependant, le relancement pourrait être bénéfique pour la ligue, car les concurrents pourraient enchérir plus haut, potentiellement sécurisant ainsi plus de revenus.

Qu'est-ce que cela signifie pour les clubs ? Les clubs de Bundesliga doivent également attendre la fin de la vente aux enchères et les négociations subséquentes de distribution d'argent télévisé pour finaliser leurs préparatifs pour la saison débutant dans moins d'un an. L'incertitude pourrait compliquer les négociations de contrat avec les joueurs à la fois nouveaux et existants. Des revenus plus élevés à la fin pourraient encore conduire à la satisfaction des clubs.

Quels autres packages sont disponibles à la vente aux enchères ? Dans le domaine de la télévision payante, la DFL propose 275 matchs de la deuxième division, y compris 98 conférences. Le package de télévision gratuite le plus précieux comprend les résumés du samedi, actuellement diffusés sur "Sportschau". Il y a une offre minimale de direct gratuit. Le package E contient trois matchs de première division, un match de deuxième division, quatre matchs de relégation et la Supercoupe. Les 33 matchs du samedi soir du Package G pourraient, comme chez Sky et Sport1, également être diffusés simultanément sur la télévision gratuite et payante à l'avenir. De plus, la DFL vend six autres packages de droits de résumé pour les diffuseurs gratuits. Il y a également des packages de droits pour la publicité audio et numérique en extérieur.

