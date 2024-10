Les effets catastrophiques de l'ouragan Helene pourraient entraîner une pause dans la production de puces semi-conducteurs.

Niché dans les montagnes Bleues Ridge, juste à l'extérieur de la paisible ville de Spruce Pine avec moins de 2 200 habitants, se trouvent deux mines qui produisent le quartz le plus pur du monde. Ce quartz, formé il y a environ 380 millions d'années, est un composant vital dans la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les puces semiconductrices, qui alimentent une multitude de dispositifs tels que les smartphones, les automobiles, l'équipement médical et les panneaux solaires.

Cependant, en raison du récent passage dévastateur de la tempête Helene dans le sud-est des États-Unis, les opérations dans ces mines ont été arrêtées. La tempête a entraîné des inondations historiques et des glissements de terrain, perturbé les routes, les lignes électriques et les services, mettant en danger des millions de résidents.

Sibelco et The Quartz Corp, les entreprises responsables de la gestion des mines, ont temporairement arrêté les opérations le 26 septembre pour se préparer à la tempête imminente. Cependant, il est incertain dans quelle mesure les mines ont été endommagées et combien de temps il faudra pour rétablir leur fonctionnement.

Les installations, ainsi que le reste de la ville, ont été durement touchées par les perturbations de l'infrastructure, notamment les zones inondées, les pannes de courant, les routes fermées et les réseaux de communication défectueux. S'y ajoute la difficulté de contacter les employés locaux, dont les maisons et les résidences ont été touchées par la catastrophe.

Selon les experts de la chaîne d'approvisionnement, les mines pourraient prendre plusieurs semaines pour redevenir opérationnelles, ce qui pourrait entraîner des pénuries et des hausses de prix des semi-conducteurs. Cela pourrait être particulièrement préjudiciable pour l'industrie technologique, car les géants de Silicon Valley investissent actuellement des milliards de dollars dans les puces pour alimenter leurs systèmes d'intelligence artificielle.

Si l'on devait choisir un complexe minier qui a un impact significatif sur la fabrication des semi-conducteurs et l'industrie des panneaux solaires, il s'agirait très probablement des mines de Spruce Pine exploitées par Sibelco et The Quartz Corp, selon Seaver Wang, co-directeur du programme climat et énergie à The Breakthrough Institute.

Spencer Bost, directeur exécutif de Downtown Spruce Pine, a déclaré mardi que les dommages dans la ville étaient catastrophiques.

"Actuellement, nous ne connaissons pas l'ampleur des dommages infligés aux entreprises minières. Cependant, nous avons été témoins d'une telle dévastation à Spruce Pine qu'il est incertain quand nos employés pourront reprendre le travail. De nombreuses personnes sont blessées, les maisons sont endommagées ou détruites, et certaines routes ne sont plus accessibles", a déclaré Bost.

Sibelco, un grand employeur belge dans le comté, a confirmé la sécurité de ses employés et travaille diligemment pour contacter ceux qui sont encore joignables en raison des pannes de courant et des défis de communication persistants. Ils ont également collaboré avec les agences gouvernementales et les opérations de sauvetage pour atténuer l'impact de la catastrophe et reprendre les opérations normales le plus rapidement possible.

The Quartz Corp, la mine voisine de Sibelco appartenant conjointement à une entreprise minière française et norvégienne, a exprimé sa préoccupation quant aux conséquences de l'ouragan et a déclaré qu'il était incertain quand les opérations pourraient reprendre. Leur priorité est d'assurer la sécurité de leurs employés et de leurs familles tout en travaillant à contacter le personnel joignable.

Un élément indispensable pour une industrie de pointe

Le quartz est indispensable dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. Sa pureté joue également un rôle pivotal pour éviter d'endommager les puces.

"Vous fabriquez des puces extraordinairement complexes contenant, dans certains cas, 100 milliards de transistors, 100 milliards de mini-machines, sur une puce non plus grande que votre ongle. La présence d'un seul atome hors de sa place peut entraîner un défaut qui ruinera la puce entière", a expliqué Gregory Allen, directeur du Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies au Center for Strategic and International Studies.

Bien que le quartz soit abondant dans le monde entier, le quartz à haute pureté unique extrait à Spruce Pine représente environ 80 % à 90 % du marché mondial. Bien que certains fabricants de semi-conducteurs puissent avoir suffisamment de quartz à haute pureté en stock pour maintenir la production, un arrêt plus long des mines entraînerait des pénuries de semi-conducteurs prolongées.

Dans de tels cas, il serait possible de purifier du quartz régulier comme substitut, mais la capacité mondiale pour accomplir cette tâche en quantités adéquates est limitée.

"Je m'attends à un arrêt et une perturbation de la chaîne d'approvisionnement pour les grands fabricants de puces alors qu'ils attendent la réouverture de ces mines", a déclaré David Bader, professeur et directeur de l'Institut pour la science des données à l'Institut de technologie du New Jersey.

En plus de rétablir les mines, l'infrastructure locale, telle que les routes, serait également nécessaire pour transporter le quartz chez les clients. Une importante pénurie de puces entraînerait probablement l'arrêt de nombreux secteurs. Par exemple, lors de la pénurie mondiale de puces en 2021 due à la pandémie de Covid-19, les fabricants automobiles se sont retrouvés avec des véhicules presque terminés mais incapables de les expédier en raison du manque de puces pour alimenter les fonctionnalités cruciales, ce qui a entraîné une forte augmentation des prix des voitures.

"L'économie américaine, dans une certaine mesure, dépend de l'industrie des semi-conducteurs en tant qu'entrée vitale", a déclaré Allen du CSIS. Selon Wang, malgré la dévastation à Spruce Pine, il y a encore de la raison pour l'optimisme.

"Cette mine a une importance nationale significative, et je parie que les fédéraux sont prêts à faire du grabuge et à escalader des montagnes pour l'avoir opérationnelle le plus rapidement possible. Il n'est un secret pour personne que cette installation minière détient une valeur substantielle pour notre pays." - déclaration de Wang.

L'industrie technologique, en particulier les géants de Silicon Valley qui investissent dans les systèmes d'IA, pourrait faire face à des pénuries et des hausses de prix de semi-conducteurs en raison de la fermeture potentielle à long terme des mines de Spruce Pine. Ces mines fournissent une quantité importante de quartz à haute pureté, un élément indispensable dans le processus de fabrication des semi-conducteurs, avec plus de 80 % à 90 % du marché mondial qui en dépend.

