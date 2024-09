- Les éducateurs professionnels signalent une augmentation du nombre d'élèves qui quittent l'école prématurément.

Enseignants de l'enseignement professionnel dans le sud-ouest observent une augmentation du nombre d'élèves ne participant pas aux activités de la classe. Michaela Keinath, vice-présidente de l'Association des enseignants de l'enseignement professionnel (BLV), a rapporté de Stuttgart : "Nous recevons des signalements de partout concernant des enfants qui quittent l'école. Beaucoup d'enfants qui sont légalement tenus de suivre l'enseignement professionnel après avoir terminé ou quitté l'enseignement général ne se présentent même pas dans les écoles professionnelles." Tout au long de l'année scolaire, de plus en plus d'élèves disparaissaient mystérieusement et évitaient les classes.

Keinath a souligné que ce problème avait augmenté de manière préoccupante ces derniers une à deux années. Dans les lycées professionnels, environ 10 % des élèves sont absents, tandis que dans d'autres secteurs de l'enseignement professionnel, cela peut aller jusqu'à 20 %, selon Keinath. La BLV n'a pas communiqué de chiffres spécifiques.

BLV : Impact de la pandémie de Corona

Keinath a identifié les conséquences de la pandémie de Corona comme l'un des facteurs contribuant à l'absentéisme des élèves. De nombreux jeunes restent chez eux en raison de la pression mentale. "Ils ne parviennent plus à gérer leurs problèmes. Il est plus simple de simplement rester au lit à la maison", a-t-elle noté.

Les directeurs d'école ont alors la tâche difficile de retrouver ces élèves disparus, a souligné Keinath. "Ce n'est pas leur responsabilité. Les enseignants ne devraient pas être chargés de retrouver les élèves absents", a-t-elle critique, en soulignant la nécessité d'un soutien administratif accru.

Stefan Fulst-Blei, expert en éducation du SPD, a suggéré d'améliorer le soutien aux écoles professionnelles par le biais du travail social scolaire. "Ce n'est qu'alors que nous pourrons lutter efficacement contre la tendance croissante de l'absentéisme scolaire", a-t-il déclaré, en qualifiant cela de "catastrophe lente" qui est souvent passée sous silence dans les discussions plus larges.

