- Les écologistes s'opposent à la forage de gaz à Borkum

Une alliance environnementale prévoit d'engager des poursuites judiciaires contre l'approbation de la forage gazière contestée au large de l'île de Borkum en mer du Nord. L'Deutsche Umwelthilfe a annoncé cela. Son directeur général fédéral, Sascha Müller-Kraenner, a accusé le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD), de donner la priorité aux intérêts d'une société gazière plutôt qu'à la nature et aux habitants locaux. "Nous exploiterons tous les moyens légaux contre cela", a-t-il déclaré.

L'organisation environnementale BUND Basse-Saxe a déclaré que l'approbation pour la mer du Nord et la mer des Wadden était une catastrophe. Le statut de la mer des Wadden en tant que patrimoine mondial est menacé. L'alliance comprend également l'initiative citoyenne Air pur Frise orientale. Les partenaires ont récemment réussi à empêcher la pose d'un câble pour alimenter la plateforme de forage à la cour administrative d'Oldenbourg.

Greenpeace : le gouvernement fédéral devrait encore empêcher le forage

La critique de l'approbation pour le forage est également venue de Greenpeace. L'organisation environnementale a récemment manifesté contre les projets au large de Borkum et a appelé le gouvernement fédéral à mettre fin au projet. Greenpeace a exigé que le ministre de l'Économie Robert Habeck et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (tous deux Verts) ne approuvent pas un accordpending entre l'Allemagne et les Pays-Bas.

La société néerlandaise d'énergie One-Dyas, qui avait demandé le forage, a déclaré que les gouvernements de Basse-Saxe et des Pays-Bas remplissaient leur responsabilité en "contribuant activement à la sécurité d'approvisionnement, à la transition énergétique et à la réalisation des objectifs de l'accord climatique". La transition vers des énergies pleinement renouvelables prend du temps, a déclaré le PDG de One-Dyas Chris de Ruyter van Steveninck. "Tant que le gaz naturel est encore nécessaire, nous veillerons à ce qu'il soit fourni avec la plus faible empreinte carbone possible", a-t-il déclaré.

L'Office régional de la mine, de l'énergie et de la géologie de Basse-Saxe a accordé à One-Dyas un permis de forage valable 18 ans, qui s'étend dans les eaux territoriales allemandes sous la surface de la mer.

