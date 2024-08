- Les écologistes réclament une réserve naturelle pour les phoques

Les excursions du MS "Seebär" vers le banc de sable de Lieps dans la baie de Wismar sont très prisées pendant la haute saison. Cependant, l'espoir d'observer des dizaines de phoques gris se prélassant sur l'étroite bande de sable dans la mer Baltique est souvent déçu, surtout par beau temps.

"De nombreux pratiquants de stand-up paddle, conducteurs de bateaux gonflables et de bateaux de sport sortent alors et s'approchent trop près du banc de sable des phoques, parfois même à grande vitesse", déclare Ulrike Cwielag de l'organisation environnementale BUND. Cela perturbe considérablement les animaux et ils plongent. Ils sont particulièrement dépendants des périodes de repos, surtout les jeunes. Ils pourraient se noyer d'épuisement en nageant s'ils ne peuvent pas récupérer suffisamment sur la terre ferme.

Calme seulement les jours de mauvais temps

Le lien avec le tourisme est clair, déclare Cwielag. "Les jours de pluie, il fait calme autour de Lieps et immédiatement les phoques gris sont là." Depuis 2005, les passionnés de sports nautiques de la région, les communes côtières, les clubs de pêche, le tourisme et les organisations de conservation de la nature ont signé un accord volontaire pour protéger les zones particulièrement sensibles de la baie de Wismar.

Le banc de sable de Lieps et ses environs sont mentionnés comme une zone très sensible, qu'il convient d'éviter de mai à mi-septembre. Des cartes avec des recommandations de comportement pour les touristes sont affichées sur la plage, et les entreprises de location de bateaux et de paddleboards doivent informer leurs clients à leur sujet.

BUND : L'accord volontaire a échoué

L'accord volontaire a été conclu pour éviter les réglementations contraignantes en matière de conservation de la nature. Cependant, il ne semble pas fonctionner. C'est pourquoi BUND demande que l'État déclare le banc de sable de Lieps réserve naturelle. "Celui qui s'en approche alors trop près ou qui y met pied viole une interdiction et cela peut être puni d'une amende", déclare Cwielag.

Les excursions "Seebär", qui ont lieu jusqu'à trois fois par jour, sont soutenues par BUND. Le capitaine n'approche le banc de sable qu'à une distance de 300 mètres et réduit la vitesse du moteur. Des masses de phoques gris émergent de l'eau à quelques dozens de mètres du navire. Ce jour-là, le banc de sable est peuplé de centaines de cormorans, avec seulement un phoque gris se prélassant au soleil. Jusqu'à 100 animaux peuvent s'y reposer à la fois, déclare Cwielag.

