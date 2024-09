- Les écologistes: ont cherché à obtenir un résultat nettement amélioré

Suite à leur défaite aux élections régionales, les dirigeants des Verts de Saxe semblaient abattus. "Aujourd'hui, après l'élection, nous ne sommes pas au meilleur de notre forme, et nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes", a déclaré la coprésidente Marie Müller. "Nous visions une amélioration significative." "Dans ce contexte plus large, nous, les Verts, n'avons pas réussi à faire une percée significative avec nos sujets, notre mission", a ajouté Müller. Selon les premiers résultats, les Verts sont actuellement à 5,1%.

La peur de l'AfD comme principale force motrice

Selon Müller, la peur de l'AfD en tant que force la plus puissante a été un facteur déterminant pour de nombreux électeurs. Cependant, la protection de l'environnement et du climat est passée au second plan. Toutefois, le parti entend maintenir une forte présence dans la politique saxonne avec ses principes. "Nous sommes le seul parti de cet État qui s'engage pleinement en faveur de la protection de l'environnement et du climat, même si nous ne remportons pas de pots avec ce sujet pour le moment", a déclaré Müller.

Aucune conséquence pour le personnel

La présidente d'État Christin Furtenbacher a considéré le résultat de l'élection comme un test pour la politique de l'État. "La CDU et Michael Kretschmer ont joué un rôle dans la complexification de la formation du gouvernement", a commenté Furtenbacher. Elle a accusé la CDU d'avoir utilisé "des tactiques de peur et de polarisation", qui non seulement ont détourné les responsabilités futures du gouvernement, mais ont également validé "les narratives extrémistes de droite et populistes". Furtenbacher a également critiqué la CDU pour sa constante recherche de fautes chez les Verts, créant des images hostiles et empoisonnant le discours. Maintenant, c'est à la CDU de créer un environnement stable dans l'État.

Selon Furtenbacher, il n'y aura pas de sanctions personnelles après la défaite électorale. "Nous avons assemblé une équipe solide pour cette campagne électorale et nous avons combattu de manière cohérente, avec toute notre force."

