- Les écologistes appellent à la fin des contrôles aux frontières

Dans une lettre ouverte à la Commission européenne, des politiques verts critiquent les contrôles frontaliers intérieurs ordonnés par la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD). "Nous vous écrivons aujourd'hui avec inquiétude au sujet des contrôles frontaliers fixes avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse introduits par le ministère fédéral de l'Intérieur", lit-on dans la lettre des parlementaires européens, fédéraux et des États du parti à la Commission européenne et à sa présidente Ursula von der Leyen.

Actuellement, l'Allemagne, ainsi que sept autres États membres de l'UE, ne respectent pas le Code frontalier de Schengen, selon la lettre. "De plus, un nouvel avis d'expert montre que l'effet prévu des contrôles frontaliers et les rapports de succès qui y sont liés sont très contestables et souvent non statistiquement prouvés. Au lieu de cela, il y a des indications de détours, de double comptage et possibly de rejets illégaux."

La lettre est signée, entre autres, par les députés européens Anna Cavazzini et Erik Marquardt, les députés du Bundestag allemand Filiz Polat et Marcel Emmerich, et la députée du Parlement régional de Brandebourg Sahra Damus.

Contrôles temporaires à plusieurs frontières terrestres

Faeser a ordonné des contrôles fixes aux frontières avec la République tchèque, la Pologne et la Suisse en octobre dernier et en a informé la Commission européenne. Des contrôles fixes ont été en place à la frontière avec l'Autriche depuis 2015. Ces contrôles ont été prolongés plusieurs fois pour limiter la migration irrégulière et lutter contre le crime de contrebande.

Ils sont actuellement prévus pour prendre fin le 15 décembre pour la Suisse, la République tchèque et la Pologne, et le 11 novembre pour l'Autriche. Des contrôles ont également été effectués à la frontière avec la France pendant les Jeux olympiques de Paris. During the UEFA European Football Championship in June, controls were carried out at all German borders.

Faeser a récemment mis en avant l'efficacité de ces contrôles frontaliers. Grâce aux contrôles frontaliers fixes qu'elle a ordonnés, a-t-elle déclaré la semaine dernière, les itinéraires des contrebandiers étaient perturbés.

Les parlementaires verts réclament un retour à l'espace Schengen ouvert

L'introduction de contrôles frontaliers intérieurs fixes temporaires pour des événements majeurs tels que la UEFA European Football Championship et les Jeux olympiques est compréhensible en tant que mesure à court terme, écrivent les parlementaires verts. Cependant, ils estiment qu'il devrait y avoir une sortie des contrôles frontaliers fixes partly years-long à la fin de ces événements majeurs.

"La Commission européenne doit garantir le respect de la loi", indique la lettre. Les contrôles frontaliers intérieurs fixes causent des tensions chez les personnes et les entreprises des régions frontalières, les travailleurs frontaliers, le commerce et la police elle-même. Le syndicat de police a souligné les coûts énormes et nié l'efficacité des contrôles.

