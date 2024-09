- Les écoles néerlandaises appliquent une interdiction d'utiliser des téléphones portables dans leurs salles de classe.

À partir de ce lundi, les écoles primaires néerlandaises imposent un interdiction des téléphones portables pendant les cours

Depuis le début de l'année, le ministère de l'Éducation des Pays-Bas à La Haye a étendu cette interdiction aux écoles primaires après l'avoir mise en place dans les écoles secondaires. Le principal motif de cette mesure est que les téléphones portables sont une source de distraction importante qui diminue la concentration des élèves et nuit à leurs résultats scolaires.

Cependant, il y a des exceptions à cette interdiction. Les téléphones portables peuvent toujours être utilisés en classe s'ils sont essentiels à l'enseignement, par exemple lors de l'enseignement de la littératie numérique. De plus, les élèves ayant des problèmes de santé ou des handicaps sont autorisés à utiliser leur téléphone pendant les cours. Les écoles ont la liberté d'adapter la mise en œuvre de la restriction des appareils mobiles en fonction de leurs besoins spécifiques.

Le broadcaster NOS rapporte qu'il y a eu une amélioration de l'atmosphère dans les écoles où cette interdiction est également appliquée pendant les récréations. La chercheuse Loes Pouwels de l'Université Radboud de Nimègue a déclaré que les récréations sont maintenant plus sociables car les élèves ont tendance à interagir plus fréquemment les uns avec les autres.

Sujet controversé dans les écoles néerlandaises

Le débat sur l'interdiction des téléphones portables dans les écoles néerlandaises était un sujet de controverse avant cela. Différents ministres de l'Éducation étaient initialement opposés à une réglementation centrale nationale. D'un autre côté, les dirigeants scolaires ont plaidé pour des règles locales, tandis que de nombreux parents ont soutenu que les enfants d'écoles primaires ne devraient même pas avoir de smartphones en raison de la nature addictive des réseaux sociaux.

Tout comme les Pays-Bas, la Grèce et l'Italie ont également imposé cette interdiction dans leurs salles de classe. L'Allemagne discute de cette mesure depuis un certain temps. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment recommandé un usage responsable des téléphones portables en classe.

Le sujet de la controverse entre les ministres de l'Éducation et les dirigeants scolaires avant l'interdiction nationale des téléphones portables était l'approprié

Lire aussi: