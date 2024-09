Les échanges de prisonniers sont en hausse après l'offensive de Koursk.

Récents échanges fréquents de prisonniers de guerre entre l'Ukraine et la Russie pourraient être liés à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, qui a commencé le 6 août. Depuis lors, il y a eu trois incidents aboutissant à un total de 267 prisonniers échangés des deux côtés, selon une analyse effectuée par l'institut de réflexion Institute for the Study (ISW). En contraste, entre le 1er janvier et le 6 août, les échanges de prisonniers ont eu lieu seulement trois fois, avec plus de 400 Ukrainiens et Russes échangés au total. Les autorités ukrainiennes affirment que l'incursion dans la région de Kursk a renforcé leur pouvoir de négociation dans les échanges de prisonniers de guerre avec la Russie, après le refus constant du Kremlin de négocier sur un échange de prisonniers avant cela.

10:16 Britannique : Les Russes continuent de renforcer leurs positions sur le Front Est Les troupes russes continuent de progresser sur le Front Est en Ukraine. Elles ont fait des progrès graduels près de Wuhledar et au sud-est du centre de logistique Pokrovsk, selon le ministère de la Défense britannique. Cependant, les Russes n'ont pas fait de progrès significatifs vers Pokrovsk lui-même au cours de la semaine dernière.

09:46 L'Ukraine a été cible d'attaques de drones et de missiles L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir été attaquée par la Russie avec 14 drones pendant la nuit. Dix d'entre eux ont été abattus par la défense aérienne, et un missile guidé supplémentaire a été intercepté. En outre, la Russie aurait prétendument tiré deux missiles balistiques. L'armée de l'air n'a pas fourni d'informations sur le sort de ces missiles ni sur les pertes humaines ou les dommages éventuels. Les autorités de la région de Kharkiv ont rapporté des incendies et des dommages à plusieurs bâtiments dans la ville de Kharkiv en raison du bombardement russe.

09:10 Inquiétudes concernant les systèmes de paiement par reconnaissance faciale dans les stations de métro russes L'expansion d'un système de paiement par reconnaissance faciale dans les stations de métro russes a suscité des inquiétudes chez les défenseurs des droits de l'homme. Radio Free Europe/Radio Liberty rapporte que la méthode de paiement nommée "Face Pay", disponible à Moscou depuis trois ans, est maintenant proposée comme option dans six autres villes, dont Kazan, les passagers pouvant s'inscrire au système depuis le mois dernier. Pour payer, ils doivent simplement regarder dans une caméra au tourniquet, comme le rapportent les médias russes. Il est également prévu d'offrir cette méthode pour toutes les stations de métro en Russie l'année prochaine. Le rapport du réseau radio note que les caméras de surveillance installées dans les rues de Moscou ont été utilisées pour arrêter des individus suspectés d'avoir participé à des manifestations critiques envers le gouvernement, ainsi que des journalistes qui ont rapporté sur elles. L'avocat Andrei Fedorkov, qui travaille avec l'organisation russe des droits de l'homme Memorial interdite pour soutenir les prisonniers politiques, s'inquiète des "risques importants" associés au système de paiement, pensant qu'il pourrait devenir un autre outil de surveillance et de contrôle des citoyens.

08:02 La défense aérienne russe intercepte des drones au-dessus de différentes régions La défense aérienne russe a intercepté 29 drones lancés depuis l'Ukraine pendant la nuit, selon le ministère de la Défense à Moscou. La plupart des drones ont été interceptés au-dessus de la région de Bryansk, qui borde l'Ukraine.

07:31 Stegner défend sa participation à une manifestation anti-armement L'expert en politique étrangère du SPD, Ralf Stegner, défend sa participation prévue à une manifestation où des figures comme Sahra Wagenknecht, cofondatrice du parti de gauche, prendront également la parole. Il souligne qu'il ne monte sur scène avec personne et exprimera ses vues en tant que social-démocrate. Il reconnaît qu'il y aura d'autres orateurs dont il ne partage pas les vues, et divers appels dont il ne cautionne pas le contenu. " Tant que les fascistes, les antisémites et les racistes sont exclus, je peux tolérer les opinions diverses ". La "manifestation nationale pour la paix" du 3 octobre à Berlin a été organisée par une initiative nommée "Jamais plus la guerre - Déposez les armes". L'initiative demande des négociations pour la cessation immédiate des guerres en Ukraine et à Gaza, et aucun envoi d'armes à l'Ukraine, à Israël ou ailleurs. Elle critique également la politique de construction militaire du gouvernement fédéral dirigé par le SPD. La manifestation a été critiquée par le porte-parole de la politique étrangère du SPD, Michael Roth, qui a déclaré : "Le fait que la Russie et le Hamas ne soient pas condamnés en tant que belligérants est une honte". La députée européenne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann a commenté la participation prévue de Stegner en déclarant : "Cela nuit vraiment à son parti et au gouvernement".

07:03 Kharkiv cible de bombardements constants Kharkiv a été bombardé à nouveau par l'armée russe pendant la nuit, selon les autorités ukrainiennes. Le gouverneur de la région rapport

13:43 Rapport : des politiques britanniques plaident pour que l'Ukraine déploie des missiles de longue portée en Russie

Cinq anciens ministres britanniques de la Défense et l'ex-Premier ministre Boris Johnson plaident apparemment auprès du chef du Parti travailliste Keir Starmer pour qu'il autorise l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée sur le sol russe, sans le soutien des États-Unis, selon The Sunday Times. Ils ont mis en garde le Premier ministre actuel en affirmant que tout retard supplémentaire ne ferait que renforcer la position de Vladimir Poutine, selon le rapport.

00:52 Responsable du renseignement : la Corée du Nord représente la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la Russie

Le chef du renseignement ukrainien Kyrylo Budanov a déclaré que la Corée du Nord constituait la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la Russie. S'exprimant lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, Budanov a déclaré que "parmi tous les alliés de la Russie, la Corée du Nord est notre plus gros problème". Le soutien militaire de la Corée du Nord à la Russie, notamment les importantes fournitures d'artillerie, a un impact significatif sur l'intensité des combats, a reconnu Budanov en réponse à une question sur le soutien des alliés de la Russie comme l'Iran et la Chine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait annoncé son intention de renforcer les liens avec la Russie lors de ses entretiens avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu vendredi. Kyiv surveille les envois d'armes de la Corée du Nord à Moscou et en observe l'impact sur le champ de bataille. "Il y a un lien direct. Ils livrent d'énormes quantités d'artillerie, ce qui est préoccupant", a ajouté Budanov. Lire la suite ici.

23:21 L'Ukraine : la Russie pourrait rencontrer des difficultés de recrutement d'ici mi-2025

La Russie pourrait rencontrer des difficultés de recrutement d'ici mi-2025, selon l'Ukraine. D'ici l'été 2025, le gouvernement de Moscou pourrait se retrouver dans une situation délicate, suggère le chef du renseignement ukrainien Kyrylo Budanov à Kyiv - "soit déclarer la mobilisation, soit réduire d'une manière ou d'une autre l'intensité des hostilités". Cette situation pourrait potentiellement être cruciale pour la Russie. Le gouvernement de Moscou n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet.

22:20 Scholz : l'attaque russe contre l'Ukraine est 'imprudents'

Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, qualifiant le président Vladimir Poutine de "risquer l'avenir de la Russie" en attaquant l'Ukraine. "La guerre est imprudente, même du point de vue de la Russie", a-t-il déclaré lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que membre du Bundestag SPD à Prenzlau, dans le Brandebourg. Pour ses ambitions impérialistes, Poutine envoie des masses de soldats russes se faire sévèrement blesser et tuer, et endommage les relations économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. "Et l'Ukraine aura une armée plus forte qu'avant", a conclu Scholz. L'Allemagne continuera à soutenir militairement l'Ukraine pour empêcher le pays envahi de s'effondrer et pour empêcher le succès d'une violation flagrante des règles en Europe. "Poutine met en danger l'avenir de la Russie". Une résolution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie reconnaît que l'Ukraine n'est pas un État vassal.

22:01 Résultats mitigés dans les combats pour Kursk

Les forces ukrainiennes font des gains territoriaux tout en perdant du terrain face aux contre-attaques russes dans leur tentative de progresser dans la région russe de Kursk. Selon le canal militaire pro-gouvernemental Deep State, les unités ukrainiennes ont pris trois nouveaux villages. Toutefois, les contre-attaques russes ont repoussé les troupes ukrainiennes autour du village de Snagost. Une brèche notable dans les lignes de défense ukrainiennes apparaît sur une carte publiée par Deep State. Ces allégations restent à vérifier indépendamment. En août, les forces ukrainiennes sont entrées dans la région frontalière russe de Kursk, affirmant contrôler environ 1 300 kilomètres carrés et environ 100 villages, y compris la ville de Sudcha. Les observateurs suggèrent des gains territoriaux plus modestes. Cette semaine, l'armée russe a tenté pour la première fois de chasser sérieusement les troupes ukrainiennes.

20:57 Scholz : entend faire juger les saboteurs du gazoduc Nord Stream en Allemagne

Le chancelier allemand Olaf Scholz considère l'acte de sabotage des gazoducs Nord Stream comme un "acte terroriste". Il souhaite que les responsables soient traduits en justice devant les tribunaux allemands. "J'ai pris ma décision", a déclaré Scholz lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que député SPD à Prenzlau, dans le Brandebourg. "Cette décision consiste à ordonner à toutes les autorités de sécurité et au parquet général fédéral d'enquêter sans relâche. Rien ne sera caché", a-t-il souligné. "Nous voulons amener les responsables, si nous pouvons les arrêter, devant les tribunaux allemands". Scholz a également rejeté comme "une immense affirmation mensongère" l'affirmation selon laquelle le gouvernement allemand avait abandonné le gaz naturel russe. C'est la Russie qui a tourné le robinet de gaz à travers le pipeline Nord Stream 1, a-t-il déclaré. La hausse des prix, les plafonds des prix et la recherche de sources de gaz alternatives ont coûté à l'Allemagne "plus de 100 milliards d'euros". Les explosions de pipelines ne se sont produites qu'après que la Russie a déjà cessé d'alimenter l'Europe de l'Ouest via la mer Baltique. En août, le parquet général fédéral a émis le premier mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien dans le cadre de l'incident de sabotage.

20:24 G7 Critique les fournitures de roquettes iraniennes à la RussieLes rapports faisant état de la fourniture par l'Iran de roquettes à la Russie ont conduit les principales puissances économiques du G7 à condamner fermement ces fournitures d'armes. Malgré les appels internationaux répétés pour mettre fin à ces livraisons, Téhéran continue d'armer Moscou, renforçant ainsi l'assistance militaire de l'Iran à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, selon un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et du représentant haut représentant de l'UE. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et attaquer des infrastructures cruciales. Récemment, le Royaume-Uni et les États-Unis ont affirmé que la Russie avait reçu des missiles balistiques de l'Iran. Téhéran a nié ces allégations. Le communiqué, publié sous la présidence italienne du G7, déclare : "L'Iran doit immédiatement cesser tout soutien à la guerre injustifiée et illégale de la Russie contre l'Ukraine et mettre fin à la fourniture de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe, qui représentent une menace directe pour le peuple ukrainien et la sécurité internationale." Le communiqué se termine en déclarant : "Nous restons déterminés à rendre l'Iran responsable de son soutien inacceptable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui met en danger la sécurité mondiale." L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, et l'UE envisage des sanctions plus sévères. En savoir plus ici.

19:41 Le chef du Kremlin, Poutine, met en avant le concept de liberté d'expressionLes critiques emprisonnés de Poutine pourraient trouver cela amusant : le président russe Vladimir Poutine souligne l'importance de la liberté d'expression et de l'information. "Dans un moment où le processus complexe de la multipolarité émerge, il est particulièrement important de protéger les principes de fiabilité de l'information", déclare-t-il dans un message vidéo aux participants du sommet médiatique des pays du Brics à Moscou, célébrant le 120e anniversaire de l'agence de presse Tass. "La véritable liberté d'expression, permettant différentes perspectives, permet de rechercher des compromis et des solutions communes aux problèmes du monde", poursuit Poutine. Les médias jouent un rôle pivot dans la construction d'un ordre mondial équitable, en fournissant aux individus "une vue impartiale et non biaisée du monde". Cependant, la liberté d'expression et des médias n'existent pas dans le régime autoritaire de la Russie. Les médias indépendants ont été interdits et fermés, et les critiques du gouvernement sont persécutés par le système judiciaire. Tass, l'agence de presse la plus importante de la Russie et un organe contrôlé par le gouvernement, existe depuis 1904, initialement sous différents noms et titres.

19:20 Scholz s'oppose à la livraison de missiles de croisière TaurusLe chancelier Olaf Scholz a interdit la livraison d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir, quelle que soit la décision prise par les partenaires de l'alliance. During a citizen dialogue in the Brandenburg town of Prenzlau, he reiterated his opposition to the delivery of Taurus cruise missiles, which have a range from Ukraine to Moscow (around 500 kilometers), highlighting that it "constitutes a massive escalation risk." "I said no to that. And that naturally applies to other weapons with similar ranges," says Scholz. "That remains the case. (.) Even if other countries make different decisions" (see also entry from 17:24). The farthest-reaching weapon Germany has supplied to Ukraine is the Mars II rocket launcher, which can hit targets 84 kilometers away.

