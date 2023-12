Les eaux usées californiennes doivent être recyclées en eau du robinet, selon une nouvelle réglementation

Le conseil californien de contrôle des ressources en eau (Water Resources Control Board) va mettre en place un programme de réutilisation directe de l'eau potable ( Direct Potable Reuse), conçu pour pomper l'eau recyclée dans le réseau public d'eau potable.

Le conseil a approuvé la nouvelle réglementation lors d'un vote unanime mardi, faisant de la Californie le deuxième État après le Colorado à recycler les eaux usées pour en faire de l'eau potable.

Le président de la commission, Joaquin Esquivel, a déclaré que l'objectif était de protéger la santé publique tout en réduisant la dépendance de l'État à l'égard de l'approvisionnement en eau du fleuve Colorado, qui est en baisse.

"La réalité est que quiconque se trouve sur le fleuve Mississippi, quiconque se trouve sur le fleuve Colorado, quiconque prend de l'eau potable en aval d'un rejet d'une station d'épuration - ce que vous faites tous, je vous le promets - boit déjà de la toilette au robinet", a déclaré M. Esquivel.

Le système de reconstitution des eaux souterraines du comté d'Orange abrite déjà le plus grand système d'épuration au monde, qui recycle 100 % des eaux usées locales.

Avec l'aggravation des sécheresses, cette mesure est nécessaire depuis longtemps pour un État qui a du mal à fournir de l'eau potable à ses 38 millions d'habitants. En 2023, plus de 97 % du territoire californien aura connu une sécheresse modérée à sévère, et l'État vient de connaître la pire sécheresse pluriannuelle jamais enregistrée.

Les sécheresses sont là pour durer, et les fournisseurs d'eau ont du mal à suivre. Un rapport sur l'offre et la demande d'eau en 2022 indiquait qu'environ 18 % des fournisseurs d'eau risquaient d'être confrontés à des pénuries potentielles.

L'État a longtemps lutté pour surmonter le dégoût qu'éprouvaient certains habitants à boire de l'eau "des toilettes au robinet". Des efforts similaires dans les années 1990 ont échoué lorsque l'expression "des toilettes au robinet" s'est répandue et que l'idée est devenue trop impopulaire pour être mise en œuvre.

Malgré l'appellation négative, les réglementations sont essentielles à la confiance du public et à la protection de la santé publique, a déclaré M. Esquivel.

"Ce que nous avons ici, ce sont des normes, des connaissances scientifiques et, surtout, des contrôles qui nous permettent d'avoir de l'eau pure et sûre - en fait, il s'agit probablement d'une eau de meilleure qualité que celle que beaucoup de ces systèmes fournissent actuellement", a ajouté M. Esquivel.

Selon une étude de l'US Geological Survey, près de la moitié de l'eau du robinet pourrait être contaminée par des produits chimiques à vie.

"Ces nouvelles réglementations donnent aux gestionnaires de l'eau un nouvel outil essentiel pour faire face aux défis du changement climatique", a déclaré le Metropolitan Water District of Southern California (district métropolitain de l'eau de Californie du Sud) dans un communiqué. "Elles permettront à Metropolitan de faire avancer le développement de Pure Water Southern California, qui sera l'une des plus grandes installations de recyclage de l'eau au monde et bénéficiera à 19 millions de personnes dans notre zone de service.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com