- Les drones de Kiev entrent en collision avec l'avion de surveillance de Poutine en plein air.

Le conflit pour la domination aérienne s'est transformé en un affrontement de drones contre drones. Les deux camps utilisent des drones de chasse pour annihiler ceux de l'adversaire. Une percée récente est apparue : l'Ukraine a découvert une méthode abordable pour abattre les drones espions russes dans le ciel.

Les drones de surveillance comme l'Orlan ne peuvent pas tenir tête aux grands drones de combat, mais ils sont beaucoup plus coûteux que les quadricoptères et les drones FPV. Ils ont une portée importante, leur permettant de patrouiller de vastes territoires de l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, ces drones représentent une situation périlleuse car ils peuvent repérer des cibles profondément à l'intérieur du pays. Les Russes ont également renforcé leur structure de commandement. Les unités équipées de missiles Iskander disposent de pilotes de drones dédiés et d'une communication directe. Une fois une cible détectée, ils peuvent frapper en quelques minutes depuis des centaines de kilomètres.

Des drones quadricoptères qui atteignent de nouveaux sommets

Pendant un certain temps, il semblait que les Ukrainiens étaient désavantagés, permettant à Poutine de surveiller le territoire sans restriction. Les systèmes de défense aérienne de Kyiv ne couvrent pas tout le pays. Les drones sont difficiles à repérer et, en raison de leur petite signature et de leur rayonnement thermique, également difficiles à cibler avec des missiles. De plus, les missiles de défense aérienne précieux et rares ne peuvent pas être gaspillés pour les drones ; ils sont nécessaires pour combattre les missiles de croisière. Les stratégies qui ont efficacement combattu les drones de combat iraniens n'étaient pas efficaces à une altitude proche de 3 000 mètres. Les mitrailleuses ne peuvent pas atteindre cette hauteur, et la portée efficace d'un véhicule anti-aérien comme le Gepard est considérablement réduite.

La contre-mesure efficace consiste à déployer des drones bon marché de notre propre côté. Kyiv a réussi à modifier des quadricoptères pour atteindre cette hauteur, ce qui est normalement impossible avec les modèles grand public. D'ordinaire, les drones russes sont abattus, mais une vidéo montre l'utilisation d'une charge explosive. Les drones de reconnaissance russes se concentrent sur l'observation au sol. Les opérateurs peuvent ne pas reconnaître l'approche du chasseur jusqu'à ce qu'il soit trop tard, ce qui entraîne la perte du contrôle de leur drone. Le groupe ukrainien "Wild Hornet" affirme avoir détruit plus de cent drones de reconnaissance. Une vidéo compilée montre de nombreuses missions réussies. Avec peu d'efforts, une menace importante a été atténuée. La Russie possède des centaines de ces drones en service, mais des pertes à ce rythme doivent être douloureuses.

Surveillance de l'espace aérien à l'aide de "bugs"

Il est possible que ces succès aient été obtenus en collaboration avec un nouveau système que les Ukrainiens utilisent pour surveiller leur espace aérien, principalement contre les drones de combat à la manière iranienne. Ce système a été développé en privé par deux ingénieurs ukrainiens. Ils ont relié des microphones puissants à des téléphones portables et les ont fixés sur des poteaux. Initialement, plus de 10 000 postes d'écoute étaient prévus. Ils répondent au son des drones de combat russes. Il n'est pas clair s'ils réagissent également aux drones de surveillance beaucoup plus silencieux. Ce type de poste d'écoute existe depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque les auditeurs humains détectaient les groupes de bombardiers en fonction du bruit des moteurs. Ce qui est nouveau, c'est l'automatisation du système. Les méthodes de communication et les processus d'analyse de données du système n'ont pas encore été révélés. On suppose however

