- Les drones de combat sont pilotés par des lignes de fibre optique sans interruption.

Le conflit à la frontière de l'Ukraine est principalement façonné par les drones. Ils surveillent l'opposition, traquent les adversaires et détruisent les véhicules et l'équipement. Cependant, ces armes pratiques et télécommandées ne sont pas invincibles. Les deux camps développent des stratégies anti-drones. Ces tactiques comprennent des drones qui éliminent rapidement les dispositifs ennemis ou l'utilisation de munitions de fusil de chasse et à burst, permettant à l'infanterie d'éliminer les drones.

Actuellement, la stratégie la plus efficace est la commande et le contrôle électroniques: les brouilleurs bloquent la communication de données entre l'opérateur et le drone. Si une partie prend l'avantage ici, elle pourrait perturber temporairement les drones de l'ennemi sur une large zone.

La vulnérabilité des drones réside dans les signaux radio. En général, dans les applications civiles, les drones sont contrôlés par radio. Les signaux de commande et les entrées visuelles peuvent être facilement transmis.

Dans l'armée, ils ont repris des techniques vintage: la commande à distance par fil. Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette méthode est utilisée. De nombreux missiles anti-char sont encore guidés à l'aide d'une connexion filaire. Cela inclut le TOW américain, le Kornet soviétique et le Milan allemand. Ils utilisent des fils métalliques mais ne peuvent pas transmettre les entrées visuelles.

Drone allemand à câble

Depuis plusieurs mois, de petits drones fixés à un câble en fibre optique sont utilisés en Ukraine. De plus, l'entreprise allemande HIGHCAT de Constance a présenté un drone similaire, le HXV, prévu pour une utilisation en Ukraine. L'avantage le plus notable: un tel drone ne peut pas être perturbé électroniquement. Sa portée est élevée, le câble en fibre optique est léger. C'est crucial car le drone, et non l'opérateur, déroule le câble.

Alors que les créateurs de drones gardent généralement leurs projets secrets, le cofondateur de HIGHCAT, Jan Hartmann, parle ouvertement de ce projet, partageant des informations précieuses sur la technologie. La portée du HXV peut atteindre 20 kilomètres. Le câble lui-même reste stable. De plus, il n'est pas posé en permanence; il doit seulement être stabilisé pour une seule mission. Selon Hartmann, le défi le plus important est le déroulage. Le fil ne doit pas s'emmêler, et il ne doit pas se dérouler trop lâche ou trop serré, sinon le vent déroulera la bobine. La "force de freinage" du fil léger est faible, mais son poids est perceptible. À 10 kilomètres de longueur, le système pèse 1,5 kilogramme, et à 20 kilomètres, il atteint déjà 3 kilogrammes. Par conséquent, la charge utile maximale du drone, qui comprend une bombe ou une caméra, diminue. Avec un drone lourd et une charge utile élevée, le poids du câble devient moins important.

La commande par câble offre un autre avantage: avec les connexions radio, l'emplacement de l'opérateur peut être déterminé, le rendant cible pour les drones ennemis. Ce n'est pas le cas avec un câble.

