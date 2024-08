14:10, Das Erste: Les Épanouissements écarlates

- Les drames d'aujourd'hui se déroulent sur les écrans de télévision pendant la journée.

Outre Klaas, Jördis est également profondément touchée par la nouvelle de la grossesse de Valerie. Elle se retire sous le choc. Franka donne à Jördis quelques conseils avisés, l'encourageant à parler à Klaas, en lui assurant que leur amour est assez fort pour supporter la conversation. Klaas panique et offre de l'argent à Valerie pour disparaître de sa vie et de celle de Jördis, ainsi que du bébé. Valerie est horrifiée, et Jördis, qui a involontairement entendu, est tout aussi consternée. En colère contre Richie, Hannes enregistre une vidéo, expliquant la controverse des droits d'auteur de la chanson, ce qui suscite une réaction immediate.

15:10, Das Erste: La Tempête de l'amour

Ana est examinée à l'hôpital en raison de sa douleur qui empire et on lui dit qu'elle a un rein perforé suite à sa chute de cheval. Son espoir que son rein puisse guérir tout seul est brisé par Michael. Ana s'inquiète pour sa santé et ressent un stress supplémentaire en raison de ses projets à Thalheim. Cependant, Philipp et Vincent lui assurent qu'ils continueront à travailler sur les rénovations.

17:30, RTL : De retour parmi nous

Cecilia prend des mesures actives pour protéger la relation secrète d'Ace et Lenny, ce qui conduit accidentellement à un engagement supplémentaire. Ute célèbre les résultats de la biopsie négative de Patrizia. Cependant, Benedikt remarque certains symptômes inhabituels. Ringo continue avec enthousiasme sa collaboration avec Bambi et découvre son prochain projet : améliorer la salle de sport de Henry.

19:05, RTL : Tout ce qui compte

Simone apprécie le soutien de Ben, pour découvrir ensuite la raison de son aide. Leyla comprend pourquoi Deniz a été si tendu lately et décide de soutenir sa cousine. Lucie trouve difficile de soutenir Henning dans "Camping Clash". Trouvera-t-elle un nouveau partenaire d'équipe pour Henning ?

19:40, RTL : Bonnes fois, mauvaises fois

Jonas fait une surprise à Flo en l'emmenant en voyage à Brandenburg. Lorsque

