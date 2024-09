- Les drames d'aujourd'hui se déroulent dans les séries télévisées de jour.

14:10, Première Chaîne : Les Éclosions Écarlates

Mon continue à lutter pour exprimer ouvertement ses sentiments pour Julius en public. Pendant ce temps, Julius réalise qu'il est prêt à compromettre ses principes pour son bonheur. Les deux décident d'explorer secrètement leur relation plus loin. Hannes est consterné par les controverses et, en tant que bouddhiste pacifiste, perd sa tranquillité intérieure. Charlotte doit faire face aux défis de Geraldine Gigidoux, une designer têtue qui rejette initialement ses designs mais finit par les approuver. Cependant, leur rencontre secrète à Lüneburg pourrait être dévoilée : un photographe guette dans le hall de l'hôtel, attendant à la fois Geraldine et Charlotte.

15:10, Première Chaîne : La Tempête de l'Amour

Lale annule son rendez-vous avec Stella pour préparer la chambre d'Anas pour sa sortie de l'hôpital. Theo décide d'aider Lale, en planifiant le rendez-vous dans son agenda numérique, mais oublie son téléphone à l'hôtel pendant un court moment. Plus tard, en vérifiant son téléphone, Theo est perplexe face à l'absence de rappel de rendez-vous. Katja est bouleversée et incertaine de la suite des événements. Elle ne se confie qu'à Greta et Philipp au sujet de la récolte de vignes ratée et souhaite gérer la crise seule. Cependant, à la grande surprise de Katja, Markus apparaît suddenly.

17:30, RTL : Entre Nous

Suite à leur baiser partagé, Patrizia conseille à Benedikt de protéger son mariage avec Ute. Benedikt commence à douter, cependant, et met en question sa sagesse. Stella est stupéfaite d'apprendre qu'Easy met en doute l'authenticité de la carte postale de Charlotte, l'obligeant à réagir avec zèle. Tobias et Vivien décident enfin de reveal la vérité à David. Tandis que Vivien trouve du soutien chez Sina, Tobias doit faire face à une décision difficile.

19:05, RTL : Ce Qui Compte

Yannick cherche de l'aide, mais même l'aide a ses limites. Justus partage sa stratégie de l'équipe de patinage sur glace avec Simone, mais se prépare à ce qu'elle le dénonce publiquement. Henning obtient un avantage dans le dernier défi "Camping Face-Off" avec un partenaire d'équipe exceptionnel.

19:40, RTL : Des Bonnes et des Mauvaises Times

Nihat n'est qu'en partie satisfait du succès de sa campagne publicitaire et réfléchit à des améliorations potentielles. Lorsque Lars lui propose une solution, Nihat l'accepte avec enthousiasme. Cependant, Lars ne se présente pas à l'heure convenue. Emily est ravie des dessins de Tobias. Même Olafsson est impressionné et encourage Emily à en faire plus de ses "révélations". Justement au moment où Emily s'apprête à partir pour rencontrer Tobias, elle est arrêtée par Katrin.

