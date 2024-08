14:10, Première Chaîne : Roses Écarlates

- Les drames d'aujourd'hui se déroulent dans les émissions de télévision de jour.

Britta ne laisse aucun pierre intacte pour éviter la fermeture de l'unité de neurosciences. Désespérée, elle cherche des solutions pour maintenir le rôle de Hendrik et protéger sa famille d'autres perturbations. Elle n'hésiterait pas à corrompre un membre du conseil financier. Mo lutte pour joindre Julius à Berlin, craignant qu'il ne soit passé à autre chose dans leur relation. Ses préoccupations pour Leyla le consument brièvement, mais à la fois Leyla et Jördis le tiennent à distance. L'équilibre émotionnel de Mo vacille, et lorsqu'il essaie de partager ses sentiments avec Jördis, Klaas intervient, entraînant une réaction impulsive.

15:10, Première Chaîne : Tempête d'Amour

Ana et Vincent apprennent de Christoph que Philipp prévoit de partir. Vincent suggère qu'il serait préférable pour Philipp de partir. Cependant, la déclaration d'amour sous-entendue de Philipp à Ana lors de la réunion enflamme une vive dispute entre lui et Vincent. Ana exprime ses pensées et s'en va. Yvonne est déconcertée lorsque Erik évite son affection. Lorsque lui aussi invoque le travail comme excuse pour manquer la réunion, Yvonne s'assure qu'il ait congé. During the gathering, Erik struggles with Nicole's presence. Nicole confronts him about it, and he is shocked by the memories.

17:30, RTL : La Vie en Bas

La culpabilité de Britta s'intensifie alors que David favorise les Lassner. Cela entraîne une dispute avec Tobias. Prise au dépourvu par la proposition de trio inattendue, Cecilia se sent d'abord déçue par ses nouveaux colocataires rugueux, mais réalise ensuite l'intention réelle derrière leur suggestion. Stella a l'intention d'envoyer une carte de vœux factice d'Easy de la part de Charlotte, mais son plan risque d'échouer en raison de la nature attentionnée inattendue de Paco.

19:05, RTL : La Vraie Histoire

Charlie se sent avoir dépassé les bornes avec ses demandes et se retire en douleur. Après qu'Imani ait innocenté Tom, elle réfléchit à la façon dont cette situation a dégénéré. Voyant le besoin de Lucie, elle réalise que la seule personne appropriée pour soutenir le "Clash du Camping" de Henning est elle-même.

19:40, RTL : Bonnes et Mauvaises Temps

Rosa cédera-t-elle aux exigences de Gerner, altérant ainsi radicalement leurs vies à tous les deux et celle de Zoe ? Paul est irrité lorsque le rituel de feu de Nihat laisse une marque de brûlure sur son appartement qui lui rappelle Alicia. Même ses efforts pour se distraire avec Kate échouent, et Paul décide finalement d'enlever lui-même la marque tachée de suie.

Au milieu de ses épreuves, Mo trouve du réconfort en disant "Je t'aime" à Jördis, espérant que cela puisse réparer leur relation. Anna, après la vive dispute avec Philipp, se confie à Vincent en disant "Je t'aime", renforçant leur lien.

