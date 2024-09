15:10, Das Erste: Tempête d'affection

- Les drames d'aujourd'hui se déroulent dans le monde des feuilletons.

Pour se distraire de la contemplation de Nicole, Erik ourdit un plan : il propose qu'ils se rencontrent au "Bräustüberl" comme s'ils étaient des étrangers. La nuit est délicieuse, culminant en une étreinte passionnée. Toutefois, Erik rêve ensuite de Nicole et est perplexe lorsque Yvonne le réveille avec un baiser. Katja avoue à Werner son intention d'abandonner son poste de gouvernante en chef à l'hôtel "Fürstenhof". Werner est convaincu qu'il y a de nouvelles tensions entre Katja et Christoph et incite Christoph à se réconcilier avec Katja.

17:30, RTL: De retour parmi nous

Le passé tourmenté de Patrizia suscite de puissants sentiments chez Benedikt et le pousse à transgresser. Ringo se donne corps et âme pour surpasser Henry dans leur pari, mais échoue. Il semble qu'un sprint nu improvisé dans Schillerallee soit imminent. Nadine trouve du réconfort lorsque Gunnar blesse accidentellement Ronja, décidant de maintenir ses distances avec lui à l'avenir. Cependant, soudainement, Gunnar est torturé par le remords.

19:10, RTL: Ce qui compte

Simone témoigne de la compassion envers Ben, incitant Maximilian à entamer un processus de guérison - mais cela suffira-t-il à réparer la relation de Ben avec son frère ? Yannick demande des vacances à l'hôpital, mais refuse la demande d'Isabelle - cela a-t-il un lien avec un message énigmatique ? Henning s'engage dans une compétition équitable à "Camping Clash", mais la notion d'équité s'avère subjective.

19:40, RTL: Le bon, la brute et le truand

Jonas et Flo sont profondément ébranlés par les événements. Bien que Flo parte finalement en quête d'aide, Jonas lutte avec un sentiment d'impuissance. Emily et Tobias méditent sur Katrin. Katrin exprime sa gratitude envers Emily lorsqu'elle intervient en sa faveur auprès de Johanna, mais reste inconsciente des actions d'Emily. Erik et Toni ont des opinions opposées sur la qualité des rénovations de la maison flottante. Parviendront-ils à trouver un terrain d'entente ?

