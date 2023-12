Les douaniers de Cincinnati saisissent 6,9 millions de dollars de bijoux de marque contrefaits

Au cours de la première semaine de décembre, les agents du port de Cincinnati du CBP ont saisi un total de 11 cargaisons de marchandises contrefaites en provenance d'Inde, de Chine et d'Indonésie, qui auraient valu plus de 6,96 millions de dollars si elles avaient été authentiques, a annoncé l'agence lundi.

Les centres d'excellence et d'expertise, les experts commerciaux de l'agence, ont déterminé que les cargaisons étaient des contrefaçons, selon un communiqué de presse.

Les agents ont saisi une cargaison de 783 faux bijoux le 1er décembre, selon l'agence. "La cargaison était destinée à une adresse résidentielle en Caroline du Nord", précise le communiqué.

La cargaison provenait de Hong Kong et contenait des bracelets, des boucles d'oreilles et des colliers portant des marques de créateurs telles que Versace, Christian Dior et Fendi, précise le communiqué. La valeur estimée des bijoux aurait été de 992 046 dollars s'ils avaient été authentiques, précise le communiqué.

"L'emballage générique bon marché, l'absence de détails complexes et l'acheminement ont conduit à la saisie de cette cargaison par les agents de Cincinnati", a déclaré l'agence.

Le 2 décembre, les agents du CBP ont intercepté 60 ensembles de bijoux en provenance de Hong Kong, contenant des versions contrefaites des marques Cartier, Michael Kors, Tory Burch et Gucci.

Le lendemain, les agents ont trouvé une boîte en provenance d'Indonésie contenant une seule montre Audemars Piguet "dépourvue des détails fins nécessaires pour être authentique", selon le communiqué.

Les deux envois étaient adressés à des résidences privées en Caroline du Nord et dans le Maryland, selon l'agence.

Le 6 décembre, les agents ont trouvé plus de 750 bijoux de contrefaçon après avoir inspecté une cargaison contenant de fausses ceintures Gucci, des bijoux étiquetés comme Van Cleef & Arpels et des montres de contrefaçon déguisées en marques Cartier, Apple et Franck Muller, selon le communiqué.

Un collier Van Cleef & Arpels légitime annoncé sur le site web de la société française de joaillerie de luxe était disponible jeudi pour 24 300 dollars, tandis qu'une montre à l'extrémité supérieure de l'éventail des prix était listée sur le site web de Cartier pour 300 000 dollars.

Une autre saisie effectuée le 7 décembre a permis de découvrir d'autres produits contrefaits, notamment des bijoux, des montres et des bandeaux marqués de logos tels que Chanel, Coach, Rolex, Louis Vuitton et même Mickey Mouse, selon le CBP.

"Avec l'essor du commerce électronique, l'achat de cadeaux en ligne peut s'avérer trompeur par le biais de sites tiers. Nous vous encourageons à être vigilants et à signaler toute activité commerciale illégale suspecte", a déclaré Alrick Brooks, directeur du port de Cincinnati, dans le communiqué.

Source: edition.cnn.com