À Berlin, les autorités douanières ont perquisitionné les locaux de deux entreprises. Selon la Direction générale des douanes de Cologne, il est suspecté que les entreprises ont violé les sanctions économiques contre la Russie.

Environ 100 fonctionnaires ont participé à l'opération dans le complexe de bâtiments du district de Tempelhof-Schöneberg, selon les informations. Ils ont scellé les locaux et cherché des biens à saisir. "Des interrogatoires supplémentaires seront menés et des preuves étendues seront sécurisées, qui seront évaluées dans le cadre de la procédure", ont déclaré les douanes dans un communiqué.

Ordonnance de justice exécutée

L'autorité centrale compétente pour l'application des sanctions (ZfS) a exécuté une décision de justice. Selon les recherches de Rundfunk Berlin-Brandenburg, les deux entreprises sont des entreprises de logistique russes. Selon les douanes, les deux sont soumises à un règlement de sanctions de l'UE, ce qui pourrait entraîner la gel des fonds et des biens de personnes physiques ou morales.

Les sanctions de l'UE contre la Russie sont en vigueur depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Après l'attaque russe contre l'Ukraine, les mesures ont été renforcées en février 2022 et encore renforcées en juin 2024.

