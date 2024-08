Les douanes américaines démasquent les fausses pastèques utilisées comme déguisement pour le trafic de methamphetamine.

À la frontière entre le Mexique et San Diego, États-Unis, les officiels de la CBP ont découvert un camion rempli de pastèques qui servait de façade à un trafic de méthamphétamine d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

Les officiers de la Protection des frontières des États-Unis (CBP) à l'entrée de Otay Mesa à San Diego, en Californie, ont intercepté de la méthamphétamine dissimulée dans un chargement de pastèques, comme l'a rapporté l'agence. Vendredi dernier, les officiers de la CBP ont soupçonné un chauffeur de camion de 29 ans qui tentait d'importer un chargement de pastèques du Mexique aux États-Unis et l'ont renvoyé vers une zone d'inspection secondaire pour un examen plus approfondi.

Après avoir vidé le camion, les officiers ont découvert que les pastèques étaient fausses et ont détecté 1 220 paquets recouverts de papier, déguisés en pastèques. À l'intérieur, ils ont trouvé environ 2 tonnes (4 587 livres) de méthamphétamine, d'une valeur de plus de cinq millions de dollars dans la rue. La CBP a saisi la drogue et a remis le chauffeur de camion à la sécurité intérieure pour une enquête plus approfondie.

Cet incident n'était pas isolé. Une semaine auparavant, les officiers de la CBP à la frontière de Otay Mesa ont confisqué un chargement de céleri utilisé pour faire entrer 629 livres (environ 285 kilogrammes) de méthamphétamine, d'une valeur de près de 755 000 dollars dans la rue.

Rosa E. Hernandez, directrice de l'entrée de Otay Mesa, a salué la détermination des officiers de la CBP à déjouer ces méthodes de contrebande complexes et variées. "À mesure que les organisations criminelles modifient leurs stratégies de contrebande, nous développerons constamment des moyens innovants et efficaces pour bloquer ces drogues dangereuses et autres marchandises de contrebande à l'entrée de notre pays", a-t-elle déclaré.

Ces derniers mois, les autorités frontalières de Californie et de l'Arizona ont renforcé leurs efforts pour empêcher le trafic de drogue du Mexique. L'opération Apollo, une initiative conjointe entre la CBP et d'autres agences, vise à empêcher le transport de fentanyl et d'autres substances synthétiques aux États-Unis.

