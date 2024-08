Les données sécurisées - enquête sur l' accident d' avion commence

Toutes les données techniques de l'avion écrasé au Brésil sont sécurisées. Elles sont actuellement évaluées par les enquêteurs. Pour l'instant, il n'y a que des spéculations sur la cause de l'accident. Les plaintes des passagers lors d'un vol la veille sont en cours d'investigation.

Après l'écrasement d'un avion de ligne au Brésil, les enquêteurs ont réussi à sécuriser l'ensemble des données de l'enregistreur de vol et de l'enregistreur vocal. "Nous avons réussi à obtenir 100% des informations vocales et de données enregistrées lors des moments ayant conduit à cet événement tragique", a déclaré Marcelo Moreno, directeur du Centre d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa), aux médias. Les 62 personnes à bord ont toutes péri dans l'accident près de la métropole brésilienne de São Paulo.

"Les données ont été collectées et validées, et nous attendons maintenant que nos enquêteurs commencent à convertir cette immense quantité de données en informations utiles pour la société", a déclaré Moreno. Les deux appareils - chacun appelé "boîte noire" - ont été acheminés vers le laboratoire du Cenipa à Brasília le samedi pour analyse des données.

De plus, les deux moteurs de l'avion sont en cours d'analyse à São Paulo pour déterminer s'ils fonctionnaient à pleine puissance au moment de l'accident, a-t-on appris. Le rapport préliminaire d'enquête est attendu dans les 30 jours.

Tous les corps récupérés

L'avion, exploité par la compagnie aérienne VoePass, était un ATR 72 turbopropulseur de passagers qui s'est écrasé dans une zone résidentielle de la petite ville de Vinhedo vendredi après-midi (heure locale) lors de son approche vers São Paulo. Les 58 passagers et 4 membres d'équipage ont tous péri, sans blessures signalées au sol. Les données de la plateforme Flightradar 24 suggèrent que l'avion a chuté de près de 4 000 mètres en moins d'une minute. Des images vidéo montrent l'avion tournant en l'air avant de s'écraser dans la cour d'une résidence et d'exploser.

Vingt-quatre heures après l'accident, tous les corps ont été récupérés, selon les pompiers. Parmi les victimes figuraient un père et sa fille de trois ans qui voyageaient ensemble pour célébrer la Journée des Pères, célébrée au Brésil le dimanche, ainsi que des médecins, des hommes d'affaires et des professeurs. "Je n'ai plus rien, je n'ai plus de vie", a déclaré la mère d'une des victimes, selon "O Globo". Des médias rapportent que des escrocs profitent de la situation en se faisant passer pour des proches des victimes pour solliciter des dons en ligne.

Avertissements de gel au site de l'accident

Le directeur du Cenipa a déclaré que les facteurs environnementaux et techniques, ainsi que la possibilité d'une erreur humaine, étaient en cours d'investigation. Les rapports météorologiques pour l'époque de l'accident font état de turbulence, d'orages et de gel dans la région, selon Flightradar 24.

Les experts examinent la possibilité de la formation de glace sur les ailes, ce qui pourrait transformer un avion en "pierre sans portance", selon le portail d'actualités brésilien UOL. Un avertissement de gel a été émis sur le site de l'accident. Le PDG de VoePass, Eduardo Busch, n'a pas exclu la possibilité que de la glace se soit accumulée sur les ailes.

Les pilotes étaient expérimentés et l'avion était opérationnel avec des systèmes fonctionnels au moment du décollage. "L'avion était 100% opérationnel au moment du départ", a déclaré Busch. D'autres experts suggèrent que plusieurs facteurs ont pu contribuer à l'accident.

Un jour avant l'accident, il a été signalé que le même avion avait emprunté un itinéraire différent où les passagers se sont plaints de problèmes de climatisation. Le procureur public a annoncé, selon "G1", qu'il allait enquêter sur la responsabilité de la compagnie aérienne.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a décrété un deuil national de trois jours. L'accident est considéré comme l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation brésilienne. En 2007, un avion de la compagnie aérienne TAM a dépassé la piste de l'aéroport de Congonhas à São Paulo et s'est écrasé dans une station-service, tuant 199 personnes.

De nombreux souvenirs également l'accident du 28 novembre 2016, où un avion transportant le club de football brésilien Chapecoense s'est écrasé sur sa route vers Medellín pour la finale de la Copa Sudamericana en Colombie. 71 personnes ont péri, dont presque tous les joueurs, membres du personnel, entraîneurs et journalistes accompagnants. Six passagers ont survécu.

L'avion impliqué dans l'accident de vendredi était un turbopropulseur de passagers, un ATR 72, exploité par le consortium franco-italien Avions de Transport Régional.

