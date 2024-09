Les données relatives aux élections législatives du Landtag en Saxe

Soirée électorale dans l'Est : Environ 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe détermineront le futur leader politique du parlement régional de Dresde. Les prévisions initiales suggèrent que l' Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) pourrait avoir du mal à maintenir sa position de faction dominante.

Le résultat est serré dans l'État libre de Saxe : lors des élections régionales, les projections initiales indiquent que la CDU est actuellement en tête. Le parti du ministre-président sortant Michael Kretschmer est estimé recevoir 31,9 % des voix. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est projetée de suivre de près avec 31,3 %.

Le Parti pour le progrès et la justice sociale démocratique (BSW), dirigé par Sahra Wagenknecht, est prévu terminer troisième dans les projections, avec 11,6 %. Les sociaux-démocrates (SPD) sont projetés recevoir 7,8 % des voix en Saxe, tandis que les Verts sont estimés juste franchir le seuil de 5 %, avec 5,2 %. Le Parti de gauche et le Parti démocrate libre (FDP) sont tous deux prédits ne pas atteindre le seuil, avec 4,5 et 4,4 % respectivement. Le décompte des votes se poursuit.

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, croit qu'un gouvernement stable peut être réalisé avec ce résultat. Bien que ce ne soit pas facile, il est confiant que cela peut être fait. Kretschmer a déclaré aux supporters de la CDU à Dresde avant.

Son parti est préparé à continuer à assumer la responsabilité. Cependant, Kretschmer n'a pas encore révélé avec quel parti il prévoit de former une coalition.

Trouver une majorité viable pour établir un gouvernement pourrait être difficile : la CDU saxonne a lutté pour rester devant l'AfD ces dernières semaines.

Jusqu'à présent, Kretschmer a été soutenu par une majorité noire-verte-rouge. Cependant, il est hautement débattu si cette coalition peut continuer sous sa forme actuelle. Kretschmer a déclaré son intention de gouverner sans les Verts à l'avenir. Cependant, ses options de coalition sans les Verts sont limitées.

La CDU a servi de ministre-président du gouvernement saxon depuis la réunification. Si Kretschmer obtient moins de 32,2 % des voix lors de l'élection, il doit accepter le pire résultat de la CDU dans une élection régionale en Saxe.

Les options de Kretschmer pour manœuvrer dépendent également de combien de partis réussissent à franchir le seuil de 5 %. Cependant, même avec les Verts au parlement régional, la continuation de la coalition noire-verte-rouge ne serait pas simple : selon l'état actuel des projections, il faudrait juste que la CDU et le SPD, ainsi que les Verts saxons, pour atteindre une majorité stable.

"Les gens ici en Saxe ont mis leur confiance en nous - ils n'ont pas voté par protestation", a déclaré Kretschmer lors de la soirée électorale. Les dernières années ont été difficiles, les gens sont déçus par le gouvernement fédéral à Berlin. Par conséquent, Kretschmer affirme que le résultat représente un fort soutien pour la CDU saxonne.

During the upcoming coalition negotiations, the CDU will prioritize forming a coalition agreement with the state and the people, Kretschmer stated - "And then, there won't be anything else for a while."

In the 2019 election, the CDU suffered its worst result in Saxony since reunification, with 32.1 percent of the vote. The AfD finished second with 27.5 percent, while the Left party ranked third with 10.4 percent. The Greens received 8.6 percent of the vote in Saxony in 2019, placing the Social Democrats in fifth position, with 7.7 percent.

The upcoming coalition negotiations in Saxony will be significant, as the initial projections indicate a close race between the CDU and the AfD. Elections to the Landtag of Saxony could potentially result in a tough decision for Minister President Michael Kretschmer about which party to form a coalition with, given the tight margin between the two leading parties.

