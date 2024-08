- Les données montrent un chiffre inquiétant de 75 décès attribués à des erreurs médicales.

Plutôt que l'intervention programmée en raison d'un kyste, une femme de 39 ans a subi une stérilisation non intentionnelle - l'explication : une confusion. Confondre les patients ou les dossiers médicaux, administrer des médicaments incorrects ou laisser des instruments médicaux à l'intérieur du corps après les chirurgies - ces graves erreurs commises par des médecins sont connues sous le nom de "Never Events" dans le domaine médical. Ce sont des erreurs que, selon les professionnels, ne devraient jamais se produire et qui peuvent être évitées.

Environ 150 tels incidents graves ont été documentés par des experts l'an dernier. Le Service médical l'a annoncé lors de la présentation de ses statistiques annuelles 2023 à Berlin. Il sert d'évaluateur pour les prestataires obligatoires d'assurance maladie et de soins de longue durée. Au total, 75 patients ont perdu la vie en raison de ces erreurs. L'année précédente, des experts ont attribué 84 décès à de telles erreurs.

"Pour prévenir de tels événements, nous avons besoin d'un système de signalement obligatoire", a plaidé Stefan Gronemeyer, PDG du Service médical Bund. Comme un tel système n'est pas actuellement en place dans les hôpitaux, les statistiques ne reflètent que les cas initiés par les patients.

Les dommages causés par les erreurs ont été prouvés dans environ 20 % des évaluations.

Le processus fonctionne comme suit : si un patient suspecte qu'une erreur s'est produite pendant son traitement, il peut contacter son assurance maladie obligatoire. La compagnie d'assurance peut alors faire appel au Service médical pour enquêter sur le cas. Ce n'est qu'alors que le cas est inclus dans les statistiques. Cela s'est produit 12 500 fois en 2023, soit environ 600 fois moins que l'année précédente.

Dans la plupart des cas (71,1 %), les experts n'ont trouvé aucune faute de la part du personnel médical. Dans environ un cas sur cinq (21,5 %), soit 2 679 traitements, les patients ont subi des préjudices en raison d'une erreur de médecin. Cela signifie que le nombre absolu de cas est resté globalement inchangé - il y a eu seulement 17 cas de plus l'année précédente. Dans toutes les autres évaluations, soit aucun préjudice n'a été subi, soit un lien de causalité clair entre le préjudice et la faute n'a pas pu être établi.

Le taux d'erreurs prouvées est inférieur à 0,1 % de tous les traitements en Allemagne. Pour comparaison, selon l'Association nationale des médecins assurés obligatoires, il y a plus de 500 millions de cas de traitement dans les cabinets chaque année. Cependant, ces erreurs peuvent encore avoir des conséquences graves pour les patients.

Quel est le niveau de dommage impliqué ?

Dans la plupart des cas (65,5 %), le dommage subi par les patients a été temporaire, mais il a rendu presque un tiers (29,7 %) des personnes affectées définitivement handicapées. Dans la catégorie des dommages permanents, le Service médical a classé 180 cas comme graves l'an dernier. Cela signifie que les patients ont maintenant besoin de soins continus, ont perdu la vue ou sont paralysés.

Le nombre réel d'erreurs de traitement est probablement beaucoup plus élevé. Les experts estiment que les préjudices évitables se produisent dans environ 1 % de tous les traitements hospitaliers. "Les experts estiment également qu'il y a environ 17 000 décès liés à des erreurs évitables dans nos hôpitaux chaque année", a expliqué le PDG Gronemeyer en faisant référence à une étude commandée par l'Alliance d'action pour la sécurité des patients.

Pour apprendre de ces erreurs et les empêcher de se reproduire, le Service médical plaide pour un système de signalement obligatoire, sans pénalité et pseudonymisé pour de tels cas.

Plainte pour un fonds d'indemnisation et un signalement obligatoire

"Lorsqu'une telle erreur se produit, les risques dans le processus de soins doivent être abordés de manière systématique", a exigé Gronemeyer. Il a critiqué que la réforme hospitalière proposée par le gouvernement fédéral ne comprend pas de procédures pour prévenir les erreurs, qui sont courantes à l'étranger.

La Fondation allemande pour la protection des patients a également fermement critiqué la gestion des erreurs dans le domaine médical. "Les patients sont laissés pour compte ici. Il n'y a pas de culture de l'erreur dans les cabinets et les maisons de retraite", a déclaré le membre du conseil d'administration, Eugen Brysch.

