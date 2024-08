Les données économiques américaines encouragent les investisseurs

Les données économiques américaines sont meilleures que prévu. Cela booste le sentiment sur les marchés boursiers américains et attire les investisseurs vers les marchés d'actions. Le Dow Jones progresse. Parmi les favoris sur le marché boursier américain figure la société de cosmétiques Ulta Beauty.

Des données économiques étonnamment solides attirent les investisseurs vers les marchés boursiers américains. Simultanément, les spéculations sur une baisse significative des taux d'intérêt par la Federal Reserve (Fed) se sont estompées, incitant également à l'achat de dollars. Ils ont vendu à leur tour des obligations du Trésor américain. L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 1,4 % à 40 563 points. Le S&P 500 large et le Nasdaq, chargé de technologies, ont augmenté encore plus fortement, respectivement de 1,6 et 2,3 %.

Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui reflète le taux de change du dollar par rapport aux principales devises, a augmenté de 0,4 % à 103,5 points. Les ventes sur le marché obligataire ont fait grimper le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans à 3,92 %. Leurs homologues allemands n'ont pas pu échapper à cette tendance et ont rendu 2,25 %.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 1 % en juillet, trois fois plus que prévu, selon les rapports. La consommation privée est considérée comme le principal moteur de la plus grande économie mondiale. De plus, le nombre de demandes initiales d'indemnisation du chômage aux États-Unis a surpris en baissant la semaine dernière.

"L'économie américaine ne glissera pas dans une récession à court terme", a commenté Steve Wyett, stratège en investissement en chef chez BOK, à propos des données économiques. Cela signifie que la baisse partielle des taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage attendue de la part de la banque centrale américaine est hors de propos. Cependant, il s'attend toujours à ce que la Fed baisse le taux directeur d'un quart de point en septembre. Les marchés des matières premières ont également été boostés par les données américaines.

Le brut WTI américain a augmenté de 1,3 % à 77,98 dollars le baril (159 litres). Entre-temps, les joueurs du marché s'inquiètent des conflits en cours au Moyen-Orient. "Il est toujours incertain de savoir comment et si l'Iran se vengera d'Israël", ont écrit les analystes de la banque ING. L'Iran avait menacé de se venger après l'élimination ciblée de responsables des groupes islamiques radicaux Hamas et Hezbollah.

Parmi les favoris sur le marché boursier américain figure Ulta Beauty, avec une augmentation du cours de l'action d'environ 11 %. La société de holding de l'investisseur milliardaire Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a pris une participation dans la société de cosmétiques. Elle a également acheté des actions dans le fournisseur de pièces d'avion Heico et l'opérateur de radio par satellite Sirius XM, dont les cours ont augmenté respectivement de 2,5 et 3,8 %. L'entrée d'un investisseur vedette a également boosté Nike. Le fonds spéculatif Pershing Square, dirigé par le milliardaire William Ackman, a públic

