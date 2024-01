Les données des CDC montrent que l'activité des virus respiratoires est élevée et en augmentation aux États-Unis

Chaque semaine, des dizaines de milliers de personnes ont été admises à l'hôpital pour des maladies respiratoires. Au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 décembre, plus de 29 000 patients ont été admis pour le Covid-19, environ 15 000 pour la grippe et des milliers d'autres pour le virus respiratoire syncytial (VRS), selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention).

Au niveau national, les niveaux de Covid-19 dans les eaux usées, une mesure importante de la transmission virale, sont très élevés - plus élevés qu'ils ne l'étaient à la même époque l'année dernière dans toutes les régions, selon les données des CDC. Les visites hebdomadaires aux urgences ont augmenté de 12 % et les hospitalisations ont fait un bond de 17 % au cours de la semaine la plus récente.

Et si le Covid-19 reste le principal facteur d'hospitalisation pour les virus respiratoires, l'activité grippale augmente rapidement. Le CDC estime qu'il y a eu plus de 7 millions de maladies, 73 000 hospitalisations et 4 500 décès liés à la grippe cette saison, et de nombreux indicateurs sont élevés et en augmentation.

L'activité du VRS montre des signes de ralentissement dans certaines régions des États-Unis, mais de nombreuses mesures, y compris les taux d'hospitalisation, restent élevées. Dans l'ensemble, les jeunes enfants et les adultes plus âgés sont les plus touchés.

"Il s'agit d'une vague de pathogènes respiratoires hivernaux, en particulier de virus respiratoires. Il s'agit donc de Covid, de la grippe, et nous ne pouvons pas diminuer l'importance du VRS", a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de l'École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine. "Il s'agit donc d'une triple menace, voire d'une quatrième menace, car nous avons également la pneumonie à pneumocoques, qui complique bon nombre de ces infections virales.

L'activité des virus respiratoires est en hausse depuis des semaines. Selon les CDC, l'activité grippale est élevée ou très élevée dans les deux tiers des États-Unis, notamment en Californie, à New York et à Washington, ainsi que dans le sud et le nord-est du pays.

"N'oubliez pas que tous ces chiffres datent d'avant les fêtes de fin d'année", a déclaré M. Hotez. "Il ne faut donc pas être déçu ou surpris de constater une hausse plus importante à l'approche du mois de janvier.

Les vaccins peuvent aider à prévenir les maladies graves et les décès, mais leur utilisation reste faible cette saison - malgré une première historique, avec des vaccins disponibles pour protéger contre chacun des trois principaux virus. Selon les données du CDC, seuls 19 % des adultes et 8 % des enfants ont reçu le dernier vaccin Covid-19, et 17 % des adultes de 60 ans et plus ont reçu le nouveau vaccin contre le VRS. Moins de la moitié des adultes et des enfants ont été vaccinés contre la grippe cette saison.

"En tant que population, nous avons malheureusement sous-utilisé les vaccins contre la grippe et le nouveau vaccin Covid", a déclaré le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à l'université Vanderbilt. "Mais il n'est pas trop tard pour se faire vacciner, car ces virus seront encore présents pendant un certain temps.

Selon les CDC, la capacité d'accueil des hôpitaux reste "stable" au niveau national, y compris dans les unités de soins intensifs. Toutefois, en raison des niveaux élevés de virus respiratoires, les hôpitaux d'au moins cinq États recommencent à exiger le port de masques.

Le porte-parole du Mass General Brigham, Timothy Sullivan, a déclaré que le personnel soignant qui interagit directement avec les patients devra porter un masque à partir de mardi, et que les patients et les visiteurs seront "fortement encouragés à porter un masque fourni par l'établissement".

Dans le Wisconsin, UW Health et UnityPoint Health - Meriter ont étendu leur politique de port de masque à un plus grand nombre de personnes. UW Health exige que tout le personnel, les patients et les visiteurs portent un masque lors des interactions avec les patients dans les cliniques, y compris dans les salles d'attente et les salles d'examen.

UnityPoint Health - Meriter indique que le port du masque reste obligatoire pour les membres de l'équipe et les visiteurs dans les chambres des patients.

Bellevue, un hôpital public de la ville de New York, a déclaré la semaine dernière sur les médias sociaux qu'il avait rétabli sa politique de port obligatoire de masques en raison d'une recrudescence des maladies respiratoires.

En Pennsylvanie, le centre médical de l'université de Pittsburgh exige le port d'un masque à l'entrée et à l'intérieur des locaux depuis le 20 décembre. La politique de port du masque dans l'ensemble du système a été adaptée pour "faire face à l'augmentation des cas de virus respiratoires", mais pourrait être modifiée en cas de "diminution marquée des cas de maladies respiratoires", selon le système de soins de santé.

Une ordonnance publiée la semaine dernière par le responsable de la santé du comté de Los Angeles exige que tout le personnel soignant et les visiteurs portent un masque lorsqu'ils sont en contact avec les patients ou dans les zones de soins, en fonction de la catégorisation des niveaux d'admission à l'hôpital Covid-19 établie par le CDC.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 23 décembre, plus de 230 comtés américains ont été considérés comme présentant des niveaux "élevés" d'admissions à l'hôpital pour le Covid-19, définis par les CDC par au moins 20 nouvelles admissions à l'hôpital pour 100 000 habitants. Près d'un millier d'autres comtés, soit environ un tiers du pays, présentent des niveaux "moyens" d'admissions à l'hôpital pour le Covid-19, avec au moins 10 admissions pour 100 000 habitants.

Les vaccins et les masques peuvent aider à réduire le risque de maladie grave avant de tomber malade, mais des traitements sont également disponibles pour aider à empêcher les gens de tomber très malades s'ils sont infectés.

Les traitements antiviraux contre le Covid-19, comme le Paxlovid, et la grippe, comme le Tamiflu, peuvent être particulièrement utiles pour les personnes qui sont plus susceptibles de tomber très malades, notamment les personnes âgées de 50 ans ou plus et celles qui présentent certaines conditions sous-jacentes, comme un système immunitaire affaibli, une maladie cardiaque, l'obésité, le diabète ou une maladie pulmonaire chronique.

"Si davantage de personnes présentant un risque élevé de maladie grave reçoivent un traitement en temps voulu, nous sauverons des vies", a déclaré le CDC dans un récent billet de blog. Mais "il n'y a pas assez de gens qui les prennent".

L'activité saisonnière des virus respiratoires est difficile à prévoir, mais les prévisions des CDC suggèrent que les taux d'hospitalisation resteront élevés pendant des semaines et que cette saison, dans l'ensemble, se soldera probablement par un nombre d'hospitalisations similaire à celui de la saison dernière.

"L'une des façons de nous aider à passer une bonne année est de nous protéger au maximum contre ces virus", a déclaré M. Schaffner.

"Bien entendu, je continue de recommander la vaccination, l'utilisation prudente du masque par les personnes à haut risque et, si vous tombez malade, de ne pas aller travailler et de ne pas propager le virus. Appelez votre prestataire de soins de santé, car il est possible que vous disposiez d'un traitement qui vous permettra de vous rétablir plus rapidement."

Source: edition.cnn.com