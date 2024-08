- Les disparités de rémunération entre les sexes ont diminué.

Malgré les progrès réalisés, les femmes continuent de gagner moins que leurs homologues masculins, même dans le Schleswig-Holstein. Entre 2006 et 2023, l'écart salarial entre les sexes s'est réduit, selon les données de l'Office statistique du Nord. Au cours des trois dernières années, l'écart salarial brut est resté autour de 12 %. Initialement, en 2006, cet écart était de 18 %. En 2008, l'écart salarial brut a atteint son sommet à 19 %. Depuis, il a commencé à diminuer.

En Allemagne dans son ensemble, l'écart salarial brut est resté à environ 23 % entre 2006 et 2012. Cependant, depuis 2013, cet écart a progressivement diminué. En 2021, les femmes gains en moyenne environ 18 % de moins à l'heure que les hommes.

Fréquemment, les femmes se retrouvent dans des professions et des secteurs qui offrent des salaires plus bas. Les principales raisons de ces écarts de salaire sont les disparités structurelles. Par exemple, les femmes sont plus nombreuses dans les secteurs et professions qui offrent des salaires plus bas. De plus, les femmes sont plus souvent employées à temps partiel, ce qui entraîne des salaires bruts horaires moyens plus bas.

Néanmoins, il y a une partie inexpliquée de l'écart salarial - l'écart salarial ajusté entre les sexes. Cela fait référence à la différence de salaire qui persiste même lorsque les employés ont des caractéristiques similaires.

Dans le Schleswig-Holstein, cet écart ajusté a augmenté progressivement depuis 2014, atteignant 7 % en 2023. Par conséquent, les femmes ayant des qualifications, des responsabilités et des antécédents professionnels similaires gagnent en moyenne environ 7 % de moins à l'heure que les hommes. En Allemagne dans son ensemble, ce chiffre était de 6 % en 2023.

Dans les discussions sur les écarts de salaire, il est important de prendre en compte à la fois l'écart salarial brut et ajusté entre les sexes. Malgré la réduction de l'écart brut, l'écart salarial ajusté pour les femmes dans le Schleswig-Holstein a augmenté, révélant un problème persistant d'inégalité salariale entre les sexes. Sur le plan mondial, résoudre ce problème nécessite de comprendre et de résoudre les disparités structurelles qui contribuent à ces écarts, car les femmes sont souvent surreprésentées dans les professions et les secteurs rémunérés à moins.

