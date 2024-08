- Les discussions sur les politiques d'expulsion et les réglementations sur les couteaux gagnent du terrain.

Suite à l'agression au couteau à Solingen et à l'approche des élections régionales dans l'est, les discussions sur des lois d'expulsion plus strictes et des réglementations d'armes plus fermes s'intensifient. Le chef de la CDU, Friedrich Merz, a de nouveau durci sa position contre le chancelier Olaf Scholz (SPD) et a appelé à mettre fin à l'accueil de réfugiés syriens et afghans en Allemagne. Il y a du mouvement autour de la table de négociation bloquée sur des règles plus strictes pour le port de couteaux.

Dans son newsletter "MerzMail", Merz a déclaré : "Avec l'acte terroriste à Solingen, il est grand temps de réaliser : ce ne sont pas les couteaux qui posent problème, mais les personnes qui les manier. Dans la plupart des cas, il s'agit de réfugiés, et dans la plupart des incidents, des motivations islamiques sont évidentes."

La coalition a rejeté toutes les suggestions de l'Union ces dernières années. "Depuis ce week-end, c'est clair : ça suffit. Maintenant, le Chancellor fédéral est interpellé", a écrit Merz. Il a réitéré les demandes de l'Union, telles que les expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan. Plus de réfugiés de ces pays ne devraient pas être autorisés à entrer.

Merz à Scholz : Honorez votre serment

Merz a appelé le Chancellor à exercer son autorité de gouvernement et à libérer les votes sur les lois nécessaires au Bundestag, afin qu'aucun député ne soit lié à la discipline de parti habituelle. "Nous ne voulons pas rejoindre votre gouvernement ou occuper des postes, nous voulons que vous honoriez votre serment et protégiez le peuple allemand", a écrit Merz.

Scholz avait déjà annoncé en juin, suite à l'attaque au couteau mortelle à Mannheim, qu'il reprendrait les expulsions de criminels dangereux et de menaces terroristes vers l'Afghanistan et la Syrie.

Des annonces politiques derrière des déclarations escaladées ?

Trois personnes ont été tuées et huit autres blessées, dont quatre grièvement, lors d'un festival urbain à Solingen vendredi soir. Le parquet fédéral enquête sur le suspect, un Syrien de 26 ans, pour meurtre et appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI). Une tentative de déporter l'homme l'an dernier a échoué.

Les élections régionales à venir en Thuringe, Saxe et Brandebourg en septembre pourraient être à l'origine des annonces politiques. Les politiques de la coalition trafic d Licht et de l'Union craignent une augmentation des taux d'approbation déjà élevés pour des partis comme l'AfD ou l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW).

Steinmeier plaide pour un renforcement des pouvoirs des autorités de sécurité

Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier plaide également pour un renforcement des pouvoirs des autorités de sécurité après l'attaque au couteau à Solingen. "Se protéger contre les attaques signifie également doter les autorités de sécurité des pouvoirs nécessaires", a-t-il déclaré dans une interview estivale de ZDF. Steinmeier a appelé à renforcer les effectifs des autorités de sécurité. En cas de menace terroriste, une extension des pouvoirs de l'Office fédéral de police criminelle, par exemple, pourrait également être envisagée. Le gouvernement fédéral doit maintenant accélérer ses réflexions sur l'initiative législative correspondante.

La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a déclaré aux journaux du groupe Funke : "Nous répondrons à cet acte terroriste avec toute la sévérité nécessaire et lutterons de manière cohérente contre la menace islamiste." Il sera intensivement débattu "des instruments dont nous avons besoin pour renforcer la lutte contre le terrorisme et la violence et des pouvoirs dont nos autorités de sécurité ont besoin dans ces temps pour protéger notre population autant que possible."

Le ministre-président de Bavière Markus Söder (CSU) a déclaré dans le format ARD "Faites-vous une idée", où les citoyens peuvent poser des questions en ligne aux politiques, que les criminels devaient être immédiatement arrêtés et expulsés, surtout vers la Syrie et l'Afghanistan. "La vérité est simple : nous devons être plus cohérents", a-t-il déclaré et ajouté : "Nous devons donner plus d'occasions aux policiers de procéder à des contrôles."

Buschmann annonce des négociations sur les droits des couteaux

La ministre fédérale de la Justice Marco Buschmann a annoncé des négociations sur les droits des couteaux. "Nous allons maintenant discuter au sein du gouvernement fédéral de la manière dont nous pouvons faire progresser davantage la lutte contre ce type de criminalité à l'arme blanche", a déclaré le politique du FDP à "Bild am Sonntag". Jusqu'à présent, le FDP a rejeté les propositions de la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) pour des interdictions plus strictes.

L'SPD demande un durcissement significatif des lois, de même que le vice-chancelier Robert Habeck (Verts) et la faction de l'opposition de l'Union. Selon les plans de Faeser, les couteaux ne pourront être portés en public qu jusqu'à une longueur de lame de six centimètres au lieu des douze centimètres actuels. Il devrait y avoir un interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux.

Un problème majeur avec les règles éventuelles plus strictes pour le port de couteaux est leur applicabilité, comme les possibilités pour les autorités de sécurité de contrôler l'espace public.

Par exemple, à la fin mai, beaucoup d'attention a été portée à l'acte d'un Afghan à Mannheim. Il a blessé cinq membres du mouvement Pax Europa critique de l'islam et un policier avec un couteau. Le policier est décédé plus tard. Mi-juin, un Afghan de 27 ans à Wolmirstedt, Saxe-Anhalt, a été abattu par la police après avoir poignardé un jeune de 23 ans et blessé plusieurs personnes lors d'une fête de jardin privée pour l'EM.

En réponse aux appels de Merz, Scholz a accepté de reprendre les expulsions de criminels dangereux et de menaces terroristes vers la Syrie et l'Afghanistan, comme mentionné dans son annonce de juin suite à l'attaque au couteau mortelle à Mannheim.

Avec les discussions qui s'intensifient sur des lois d'expulsion plus strictes et des réglementations d'armes plus fermes, il est clair que l'agression au couteau récente à Solingen et les élections régionales approchantes dans l'est ont alimenté les débats politiques sur les mesures de sécurité.

