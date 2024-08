Les discussions sur la création de l'histoire se multiplient par 540 millions de dollars de contributions à la campagne présidentielle de Harris.

L'équipe de campagne de Kamala Harris pour la vice-présidence a prétendument recueilli un montant astronomique de 540 millions de dollars (environ 482 millions d'euros) en contributions depuis le lancement de sa campagne. Ils considèrent ce chiffre comme un "record historique". Près de 80 millions de dollars ont été recueillis lors de la Convention nationale démocrate qui s'est tenue récemment à Chicago, une partie importante provenant du discours de Harris jeudi soir (heure locale).

Un tiers de toutes les contributions ont été faites par des donateurs erstmals, a souligné l'équipe, ce qui suggère un soutien substantiel de la principale base du parti. Les deux tiers de ces nouveaux contributeurs étaient des femmes, ont-ils également révélé. Cependant, ces chiffres n'ont pas encore été vérifiés par une source indépendante et attendent la soumission du rapport financier officiel de la campagne aux autorités compétentes.

Les campagnes présidentielles aux États-Unis sont généralement coûteuses, seuls les candidats suffisamment financés ayant les moyens de soutenir leur campagne jusqu'au bout.

Le 21 juillet, le président américain Joe Biden a décidé de se retirer de la course à la présidence et a désigné Harris comme sa remplaçante. La démocrate de 59 ans a été nominée et a officiellement accepté la nomination à Chicago. Harris affrontera maintenant le républicain Donald Trump lors de l'élection présidentielle du 5 novembre, se plaçant dans une course serrée contre l'ancien président.

