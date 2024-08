Les discussions de la coalition orientale cherchent à impliquer le chef de BSW Wagenknecht comme un orateur potentiel.

Tout le monde comprend le devoir, "nous ne pouvons participer au gouvernement que si nous avons une page blanche avec de vrais avantages pour les locaux," a déclaré la cheffe de l'Alliance Progressiste (AP), Sahra Wagenknecht. La CDU doit également "comprendre que nous sommes sous haute surveillance. Nous sommes un nouveau parti."

Wagenknecht a mis en garde que si un gouvernement impliquant l'AP décevait le public, "cela serait un coup de pouce économique pour l'Alternative pour l'Allemagne (AfD)." Par conséquent, son parti ne gouvernerait que s'il pouvait apporter des changements significatifs : "Dans l'éducation, dans la simplification des procédures, dans l'augmentation de la participation citoyenne par la démocratie directe, ou dans la gestion de la situation COVID-19."

En Thuringe, comme en Saxe voisine, un nouveau parlement régional sera élu dimanche prochain. Le résultat de l'élection est suivi avec excitation et appréhension. L'AfD, considérée comme extrême-droite avérée par l'Office de sécurité de l'État, est en tête des sondages avec 30%, devançant les autres partis. La Union chrétienne-démocrate (CDU) a 21%, et l'AP a 18-19%.

Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a répété mercredi qu'il était ouvert aux discussions avec l'AP, mais pas avec Wagenknecht. "Tant que Sahra Wagenknecht tire les ficelles de la Thuringe depuis la Sarre, il n'y a pas de base pour des discussions avec l'AP," a-t-il déclaré à n-tv.

Cependant, après l'élection, Voigt prévoit de discuter avec le candidat principal de l'AP en Thuringe, Katja Wolf. "Je serais heureux de rencontrer Mme Wolf pour discuter des questions thuringiennes et de leurs solutions," a déclaré le politicien de la CDU sur n-tv. Il a rejeté une alliance avec l'AfD. "Personne ne formera une coalition avec l'AfD." La CDU de Thuringe ne prévoit actuellement pas non plus de former un gouvernement avec le Parti de gauche ou les Verts.

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) a reconnu la nécessité d'une introspection, comme l'a mentionné son candidat Mario Voigt, qui a déclaré : "Nous sommes un nouveau parti, et nous sommes sous haute surveillance." En outre, la CDU fait face à la concurrence de l'AP et de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), car la CDU se situe actuellement en dessous des deux dans les sondages pour les élections en Thuringe.

Lire aussi: