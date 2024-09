Les discours d'ouverture du procès de trois anciens policiers de Memphis, accusés d'être impliqués dans la mort de Tyre Nichols

Les responsables de l'application de la loi s'apprêtent à s'adresser au jury pour la première fois dans l'affaire de Nichols, un événement capturé sur les caméras de surveillance de la police et qui alimente les demandes de réforme de la police aux États-Unis. Le procès est prévu pour durer entre trois et quatre semaines.

La sélection du jury a été finalisée mardi avec 12 jurés et 4 suppléants choisis parmi une pool de 200 candidats qui avaient rempli des questionnaires avant le procès.

Les jurés potentiels ont été interrogés par le juge des États-Unis Mark Norris sur leur capacité à rester impartiaux face à la couverture médiatique intense et aux défis potentiels liés à la vision des images de la violente frappe s'ils sont sélectionnés.

Trois individus, Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith, ont plaidé non coupables en relation avec les allégations d'emploi de la force excessive, d failure to intervene, et d'obstruction de la justice par intimidation de témoins dans l'affaire du jeune Nichols de 29 ans. Deux autres individus, Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr., ont plaidé coupables d'infractions fédérales et pourraient témoigner contre leurs anciens collègues.

Le 10 janvier 2023, Nichols, un homme d'origine africaine, est décédé à l'hôpital après avoir subi pendant trois jours des coups de pied, des coups de poing et des coups de matraque de police lors d'un contrôle routier de routine. Des vidéos de la police diffusées ce mois-là ont montré cinq officiers, tous également d'origine africaine, en train de battre Nichols alors qu'il appelait sa mère, à un bloc de sa résidence. Les vidéos montrent les officiers interagissant tranquillement entre eux alors que Nichols gisait au sol, blessé.

Les officiers ont affirmé que Nichols avait été arrêté pour conduite dangereuse, mais le chef de police de Memphis a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer cette justification.

Un rapport d'autopsie a révélé que Nichols était décédé de traumatisme crânien et que la cause du décès avait été classée comme homicide. Le rapport a également noté des lésions cérébrales et des ecchymoses et des contusions sur d'autres parties du corps.

Nichols travaillait pour FedEx et avait une passion pour le skateboard et la photographie.

Les trois officiers actuellement jugés, ainsi que Martin et Mills, ont été renvoyés de leur poste au sein du département de police de Memphis pour avoir violé les politiques du département. Ils étaient affiliés à une unité de répression du crime appelée l'unité Scorpion, qui a été dissoute après la mort de Nichols.

Peu de temps après leur licenciement, les cinq officiers ont été inculpés de meurtre au second degré dans une cour d'État, où ils ont plaidé non coupables. Ils ont ensuite été inculpés par un grand jury fédéral en septembre 2023.

Martin et Mills sont attendus pour plaider coupables des chefs d'accusation de l'État. La date du procès dans la cour d'État n'a pas encore été fixée.

Lundi, le juge a annoncé une liste de témoins potentiels, qui comprenait Martin et Mills, ainsi que deux autres anciens officiers. Preston Hemphill a déchargé son pistolet à impulsion électrique sur les lieux de l'arrêt de la circulation, mais n'a pas poursuivi Nichols là où les autres officiers l'ont soumis à une violence supplémentaire. Hemphill a finalement été libéré. Dewayne Smith a servi comme lieutenant supervisant qui est arrivé sur les lieux après l'agression. Il a choisi de prendre sa retraite plutôt que d'être renvoyé.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a organisé une conférence de presse mardi, affirmant que la mort de Nichols "n'aurait pas dû se produire", mais a souligné que "des progrès ont été réalisés pour traiter les circonstances à Memphis et le département de police de Memphis".

"Cette famille ne se remettra jamais de sa perte", a déclaré Lee lors d'une question directe sur le procès. "Et nous parlons souvent de rédemption, et nous espérons que la rédemption apportée par la justice sera réalisée dans ce cas."

Plus tôt dans l'année, Lee et les législateurs républicains ont été confrontés à un débat houleux avec la mère et le beau-père de Nichols, car les législateurs de l'État ont abrogé les réformes de la police de Memphis mises en place après la mort de Nichols. L'un des règlements municipaux abrogés interdisait les arrêts de circulation prétextuels, tels que ceux effectués pour des infractions mineures comme un feu arrière défectueux.

Le jury, composé de 12 jurés principaux et 4 suppléants, délibérera sur l'affaire impliquant les officiers et leurs actions présumées contre Nichols, car 'nous' serons responsables de rendre un verdict en fonction des preuves présentées.

Au cours du procès, la défense pourrait appeler des témoins tels que Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith, entre autres, pour témoigner sur leur version des événements et fournir des aperçus de leurs interactions avec Nichols, en gardant à l'esprit que 'nous' en tant que jury serons chargés d'évaluer leurs témoignages.

