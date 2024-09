Les dirigeants russes s'intéressent à la victoire électorale de Trump.

Un individu prétend pouvoir régler le conflit russo-ukrainien en un jour : Donald Trump. Cependant, Moscou a une opinion différente et propose une hypothèse aux yeux du public.

Le Kremlin ne pense pas que la victoire dans la guerre contre l'Ukraine sera rapide si Trump est réélu président des États-Unis. Comme l'a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à la télévision russe, "Je ne pense pas qu'il y ait une baguette magique. Cela ne peut pas être résolu en un jour." Cette déclaration était une réponse à l'affirmation de Trump selon laquelle il pourrait mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine en un jour.

Peskov a envisagé cette possibilité en suggérant : "Et si le prochain président des États-Unis, lors de son discours d'investiture, déclarait que les États-Unis interviennent pour la paix et mettent ainsi fin à leur soutien à l'Ukraine ?" Il a poursuivi : "Peut-être y aurait-il un changement de perspective, en particulier à Kyiv." Peskov a souligné que cela n'était qu'une hypothèse.

Harris ou Trump, Moscou ne fait pas de favoritisme

Les fournitures d'armes des États-Unis à l'Ukraine ont plongé le pays dans le conflit, selon le porte-parole de Poutine. Les relations entre Moscou et les États-Unis sont reportedly au plus bas. Officiellement, Peskov a déclaré que la Russie ne soutient aucun candidat en particulier entre Trump (républicain) et Kamala Harris (démocrate) lors des élections américaines.

L'Ukraine se bat contre une invasion russe depuis presque trois ans, recevant une aide militaire de plusieurs pays occidentaux, mais sans succès pour changer la situation militaire. Les demandes de Russie pour un cessez-le-feu équivalent à la capitulation inconditionnelle de l'Ukraine.

Zelensky souhaite discuter avec Harris et Trump

Récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé son désir de présenter un plan de paix à son homologue américain, Joe Biden. Zelensky a spécifiquement mentionné l'Assemblée générale des Nations unies qui aura lieu à la fin septembre, où il prévoit d'assister et de potentiellement rencontrer Biden. En outre, Zelensky souhaite discuter de son plan de paix avec les deux probables successeurs à la présidence des États-Unis, la vice-présidente Harris et son adversaire probable, Trump. Les élections américaines auront lieu en novembre et la passation de pouvoir à la Maison Blanche aura lieu en janvier. Biden ne se représente pas.

"Le cœur de ce plan est de convaincre la Russie de mettre fin à la guerre", a annoncé Zelensky mardi. "Il n'y aura pas de concessions à Putin", a déclaré Zelensky en référence au leader russe. Le dialogue est actuellement "vide et sans objet" car Poutine n'a pas

