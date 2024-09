Les dirigeants militaires américains et chinois engagent un dialogue inhabituel pour minimiser le risque d'une escalade accidentelle.

L'amiral Samuel Paparo du Commandement indo-pacifique des États-Unis et le général Wu Yanan, à la tête du Commandement théâtral sud de l'Armée populaire de libération, ont eu une vidéoconférence, selon les rapports des deux parties.

Cette conversation marque des progrès dans la lente rénovation des communications militaires de haut niveau entre les États-Unis et la Chine, qui ont progressivement amélioré au fil du temps alors que les deux nations gèrent de nombreux problèmes régionaux, tels que les actions hostiles de la Chine dans la mer de Chine méridionale et sa position envers Taïwan.

La Chine a suspendu le dialogue militaire de haut niveau avec les États-Unis en août 2022, après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan. Cet île autogouvernée et démocratique est revendiquée par le Parti communiste chinois comme étant leur propre territoire.

During a visit to Beijing in late October, White House national security adviser Jake Sullivan and Chinese officials agreed to arrange a commander-level meeting in the near future.

Selon un résumé de la Maison Blanche, l'amiral Paparo a insisté lors de l'appel du mardi sur l'importance de maintenir une communication ouverte entre les chefs militaires pour clarifier les intentions et réduire le risque de malentendus ou de méprises.

Il a également exprimé son inquiétude concernant "plusieurs récents échanges unsafe du PLA avec les alliés des États-Unis" et a exhorté le PLA à respecter les lois et réglementations internationales pour garantir la sécurité opérationnelle. Paparo a également exhorté le PLA à reconsidérer son utilisation de tactiques risquées, agressives et potentiellement escaladantes dans la mer de Chine méridionale et au-delà.

Le résumé de la Maison Blanche a décrit la discussion comme un "échange constructif et respectueux de perspectives". Les médias d'État chinois ont confirmé la réunion, mais n'ont mentionné que les sujets de préoccupation mutuelle.

La réintroduction des discussions au niveau de commandement a lieu dans un contexte de tensions particulièrement élevées dans la mer de Chine méridionale. Ici, les navires chinois et philippins ont été impliqués dans une série de heurts de plus en plus violents mais non létaux ces derniers mois.

La Chine revendique le contrôle de virtually l'ensemble de la mer de Chine méridionale, en dépit d'une décision de justice internationale contraire. Récemment, les États-Unis ont réaffirmé leur "engagement inébranlable" pour défendre leur allié traité, les Philippines.

Un mépris dans la mer de Chine méridionale pourrait potentiellement dégénérer en un conflit régional préjudiciable impliquant les deux plus grandes économies mondiales. L'absence de communication pourrait intensifier ces risques, ont mis en garde les analystes.

Les conversations ont également lieu dans le contexte d'un certain nombre de problèmes entre Washington et Pékin, tels que l'alliance de la Chine avec la Russie et les accusations des États-Unis de soutenir l'industrie de la défense russe. Il y a également des préoccupations concernant le renforcement des liens entre les États-Unis et les alliés régionaux de la Chine pour contenir son influence.

La réunion de mardi représente une rare occasion d'interaction entre les officiers militaires de haut rang menant les troupes américaines dans l'Indo-Pacifique et la stratégie chinoise dans les théâtres sud et est.

Cette dialogue fait partie d'un

