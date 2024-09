Les dirigeants indécis déclarent qu'ils ne soutiendront pas l'approbation de Harris, mais exhortent à la prudence en votant pour Trump.

Factions non engagées, malgré tout, ont conseillé de ne pas voter pour l'ancien Président Donald Trump. Ils ont affirmé dans un communiqué que son programme comportait des propositions pour intensifier la violence à Gaza et réprimer davantage les manifestations anti-guerre. De plus, ils étaient réticents à suggérer un vote tiers parti en raison de la possibilité d'aider involontairement Trump dans les États clés.

La course à la présidence dans le Michigan, un bastion démocrate clé, est projetée comme l'une des plus compétitives du pays. Les activistes pro-palestiniens ont exprimé des préoccupations selon lesquelles la rancœur envers le soutien des États-Unis à l'intervention d'Israël à Gaza, qui a commencé en réponse aux attaques du Hamas le 7 octobre et a entraîné plus de 40 000 morts palestiniens, pourrait entraver la participation démocrate.

L'annonce des dirigeants non engagés implique que leurs alliés ne soutiendront pas activement Harris avant l'élection.

"Le refus de la Vice-Présidente Harris de modifier sa position sur les politiques d'armement inconditionnelles ou d'affirmer publiquement son soutien à l'application des lois américaines et internationales existantes en matière de droits de l'homme nous a empêchés de la soutenir", a déclaré le groupe, critiquant également sa campagne pour se rapprocher de Dick Cheney, l'ancien vice-président républicain et architecte de la guerre en Irak, tout en ignorant la mécontentement des partisans anti-guerre. Cheney et sa fille Liz Cheney, ancienne congressiste et farouche critique de Trump, ont soutenu Harris pour la présidence plus tôt ce mois-ci.

Cette annonce précède une manifestation de la campagne de Harris avec Oprah Winfrey dans les banlieues de Detroit plus tard dans la soirée. Le Michigan abrite l'une des plus grandes populations américaines d'origine arabe, qui a joué un rôle significatif en castant plus de 100 000 bulletins "non engagés" - un message à Biden - lors de la primaire démocrate de l'État en février.

Les dirigeants du mouvement non engagé, notamment Abbas Alawieh - ancien assistant du représentant du Michigan, Rashida Tlaib, une Américaine palestinienne, et du représentant du Missouri, Cori Bush - et la sœur de Tlaib, Layla Elabed, ont plaidé pour une place de conférencier américain palestinien lors de la convention nationale démocrate d'août à Chicago, mais leur demande a été rejetée par les dirigeants du parti.

Ils ont organisé un sitt-in de protestation à l'extérieur du United Center pour contester cette décision, finissant par modifier leur demande en une visite de Harris auprès des familles américaines palestiniennes endeuillées dans le Michigan. La campagne aurait prétendument ignoré cette demande.

