Avant les élections à l’état - Les dirigeants du SPD à l'est sont mécontents des feux de circulation

Avec leur querelle de budget relancée, la Coalition Arc-en-ciel a suscité le mécontentement parmi les campagneurs de l'SPD dans l'Est. "Le numéro de téléphone du chancelier a-t-il été égaré par M. Lindner ? Pourquoi ne discutent-ils pas de ces choses en interne ?", a demandé le ministre de l'Intérieur de Thuringe et candidat principal de l'SPD Georg Maier au Tagesspiegel. "Les incessantes chamailleries au sein du gouvernement fédéral pèsent lourdement sur nous, les campagneurs de l'Est. Je supplie instamment tous les responsables de la coalition Arc-en-ciel de mettre fin à ce théâtre estival peu ragoûtant."

La ministre saxonne des Affaires sociales et candidate principale de l'SPD Petra Köpping a également exprimé son désaccord, en particulier quant au rôle du ministre fédéral des Finances Christian Lindner (FDP) dans le différend. "Pour être honnête, les va-et-vient constants de Christian Lindner sont vraiment énervants", a déclaré Köpping au Tagesspiegel. "C'est bien qu'Olaf Scholz soit intervenu à nouveau. Si l'on prend des accords dans une coalition, il faut aussi s'y tenir et ne pas sans cesse rouvrir la boîte de Pandore pour un titre rapide."

Woidke : Les populistes profitent des problèmes non résolus

Le ministre-président de Brandebourg et candidat principal de l'SPD Dietmar Woidke a critiqué le fait qu'il y a souvent des disputes dans la coalition à Berlin. "Cela ne nuit pas seulement à la réputation du gouvernement fédéral, mais cela nuit également à notre démocratie à la fin", a-t-il déclaré à l'Augsburger Allgemeine. "Je crois que les gens attendent simplement un leadership, une force et une sécurité en ces temps. Les populistes profitent des problèmes non résolus, des peurs et des insécurités."

De nouveaux parlements d'État seront élus en Thuringe et en Saxe le 1er septembre, et au Brandebourg le 22 septembre.

La querelle budgétaire se rallume

Le différend au sein de la coalition Arc-en-ciel concernant le budget fédéral de 2025 s'est rallumé ces derniers jours. Le fondement est constitué de trois projets qui devaient réduire l'écart de financement dans le budget d'un total de huit milliards d'euros. Le ministre des Finances Lindner avait commandé des expertises en raison de préoccupations juridiques et économiques quant aux projets. Ces expertises ont confirmé certaines préoccupations, mais ont également montré comment mettre en œuvre au moins deux des trois mesures.

L'SPD, le FDP et les Verts ont récemment essayé d'empêcher que le différend ne s'envenime davantage et ont adopté un ton plus conciliant - après l'intervention du chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) depuis ses vacances. Scholz, Lindner et le vice-chancelier Robert Habeck (Verts) chercheront à nouveau des solutions d'ici mi-août.

