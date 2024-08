"Les dirigeants du Hamas sont des psychopathes"

Après l'attaque du 7 octobre 2023, le fils d'un fondateur de Hamas est devenu le porte-parole international contre l'organisation terroriste. Dans une interview avec ntv.de, Mosab Hassan Yousef blâme également l'islam pour l'instabilité dans la région.

ntv.de : Il y a presque dix mois que l'attaque brutale de Hamas qui a déclenché la guerre de Gaza. Êtes-vous surpris que l'un des principaux instigateurs, Ismail Haniyeh, ait été assassiné à Téhéran à la fin juillet ?

Mosab Hassan Yousef : C'était l'un des architectes du massacre du 7 octobre. Ces criminels pensaient être en sécurité en se cachant parmi les civils à Gaza ou au Qatar.

N'était-il pas le chef du si-called Bureau politique de Hamas ?

C'est une organisation terroriste brutale dirigée par la haine religieuse et une idéologie illusoire. Elle est responsable de la mort de nombreux innocents, et son objectif ultime depuis près de 36 ans est la destruction du peuple juif. Tant que la communauté internationale n'était pas en mesure de traduire ce meurtrier en justice, il n'y avait pas d'alternative. L'élimination d'un terroriste de Hamas devrait être célébrée.

Comment pensez-vous que l'assassinat de Haniyeh affectera le conflit entre Hamas et Israël ?

Hamas est lentement démantelé. Ses dirigeants paieront pour leurs crimes, peu importe où ils se cachent. Ils auraient dû être éliminés au début de la guerre au Qatar.

Que voulez-vous dire par là ?

Le Qatar est complice du massacre brutal du 7 octobre. Ils ont financé Hamas, leur ont donné l'immunité, l'infrastructure nécessaire et probablement aussi des renseignements. Leur chaîne d'État "Al Jazeera" les a présentés comme un mouvement de résistance. Mais simplement parce que le Qatar se pose en acteur mondial avec son capital et ses ressources énergétiques, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être tenu responsable.

N'est-ce pas le Qatar un médiateur important dans ce conflit, surtout en ce qui concerne la libération des otages israéliens ?

Pas du tout, et la direction de Hamas là-bas n'a aucun contrôle sur Yahya Sinwar à Gaza. Ils ne peuvent pas faire pression sur le nouveau chef de Hamas et donc n'ont aucun pouvoir pour le convaincre de libérer les otages. Si les négociations sont la seule option, Sinwar devrait envoyer une délégation par un passage sécurisé à Cairo et parler directement avec Israël. Mais l'Égypte est également en faute.

Pourriez-vous expliquer cela ?

La solution évidente à la crise humanitaire à Gaza était d'ouvrir la frontière égyptienne et de permettre aux civils de partir. Cela aurait enlevé à Hamas sa carte de l'utilisation de civils comme boucliers humains. Cela aurait permis à Israël d'éliminer l'organisation terroriste.

Hamas ne peut pas détruire Israël, ils ne peuvent causer des dommages importants que par des attaques terroristes. Quelle est exactement leur stratégie ?

C'est une organisation terroriste suicidaire avec une idée délirante visant à détruire le peuple juif et à remplacer Israël par un État islamique. Les dirigeants de Hamas sont des psychopathes qui ne cherchent pas le dialogue. Ils ne reconnaissent pas le droit d'Israël à exister, ni personne qui ne correspond pas à leur idéologie étroite.

Quel est l'objectif ultime de Hamas, alors ?

Ils veulent un "État mondial" avec leur version radicale de l'islam sunnite. Pas seulement pour détruire Israël, mais aussi pour éliminer d'autres mouvements islamiques. Pour eux, la civilisation occidentale avec sa démocratie, ses valeurs, les droits des femmes et la diversité est mauvaise et blasphématoire.

Il y a 15 ans, Ismail Haniyeh voulait me tuer parce que je m'opposais à ce que mon père devienne partie de la dictature islamique recherchée par Hamas à Gaza. J'ai eu des contacts avec des dirigeants comme Khaled Mashaal et d'autres terroristes de haut niveau qui ont depuis été tués. Hamas à Gaza est même plus radical que sa faction en Cisjordanie. Ils sont prêts à sacrifier leurs propres enfants pour Allah et la Palestine.

Croyez-vous qu'une démocratie comme Israël peut renverser Hamas ?

J'en suis convaincu. J'ai un jour cru que Hamas était une idéologie qui ne pouvait pas être détruite, mais elle dépend du Frère musulman, et donc de l'islam et de l'humanité. Nous ne pouvons pas l'éliminer du jour au lendemain, mais nous pouvons gradually la priver de son pouvoir. Même les nazis ont été renversés, et leur idéologie est devenue sans signification.

Qui devrait réagir à Gaza lorsque la guerre prendra fin ?

Personne ne devrait être récompensé pour sa violence. Si les Palestiniens voulaient une solution, ils auraient saisi chaque opportunité offerte. D'abord, la société doit se distancer de l'islamisme, et sous le contrôle de la sécurité israélienne et une administration civile arabe modérée, des solutions économiques devraient être trouvées pour atteindre la prospérité. Les gens devraient également recevoir une éducation moderne, des infrastructures et de l'aide dans tous les autres aspects de la vie.

Dans votre nouveau livre "De Hamas à l'Amérique", publié la semaine dernière en anglais, vous racontez votre histoire de travail en tant qu'espion israélien et votre nouvelle vie en tant que chrétien aux États-Unis. Cela vous fait-il mal lorsque vous êtes accusé de trahir votre famille et la cause palestinienne ?

Pas du tout. During the second Intifada, I always provided information about suicide bombers and prevented them from reaching their targets. I wasn't manipulated by anyone. I felt like I was serving humanity.

Mais vous avez aidé l'État d'Israël, qui est considéré comme un ennemi par la plupart des Palestiniens...

J'ai réalisé que je me battais pour la mauvaise cause. Les nations arabes ont toujours utilisé la question soi-disant palestinienne pour détruire Israël. Alors que les Arabes ont conquis la région de Palestine byzantine au septième siècle, le peuple juif a une connexion physique et spirituelle de 3500 ans avec le pays d'Israël, qui est également mentionnée dans le Coran. Cependant, l'islam radical mène une guerre religieuse contre le judaïsme.

Que voulez-vous dire par là ?

Islam considère avoir un monopole sur la vérité et considère le judaïsme comme une corruption, ce qui pose un problème à Allah car ils ont été désobéissants et ont chuté de grâce. Par conséquent, les musulmans ont le droit de punir éternellement les juifs, ainsi que tous les non-musulmans qui ne obéissent pas ou ne se soumettent pas à Allah.

Après le massacre du 7 octobre, vous avez déclaré que ce génocide contre le peuple juif était une affaire personnelle pour vous. Que vouliez-vous dire ?

Je savais de quoi Hamas était capable. À ce moment-là, je suis parti et j'ai écrit le livre pour aussi mettre en garde contre leur danger. Beaucoup m'ont traité de menteur, mais 15 ans plus tard, le monde entier a été témoin de la résurrection d'un monstre et de son génocide le 7 octobre.

Après qu'Israël ait tué le numéro deux de l'organisation terroriste libanaise Hezbollah, son leader Nasrallah a déclaré que la guerre avait atteint une nouvelle phase. Sommes-nous au bord d'une guerre totale entre l'Iran, ses proxies et l'État juif ?

Nous sommes dans cette phase depuis 10 mois. L'Iran est une menace globale très sérieuse et principalement un ennemi stratégique des États-Unis. Ils sont au bord de la possession d'armes nucléaires. Si Washington avait affronté la réalité de la situation au Moyen-Orient dès le début, nous aurions pu mettre fin à cette guerre avec l'Iran et Hezbollah en trois mois. Les États-Unis n'ont pas compris que légitimer et normaliser de tels actes terroristes conduit au chaos mondial.

Une alliance entre Israël et l'Arabie saoudite pourrait-elle dissuader l'Iran et ses proxies ?

Une expansion des Accords d'Abraham pourrait aider les deux pays car ils ont des intérêts communs. Cependant, le Royaume n'est pas l'ami d'Israël ou de l'Occident. La religion d'État de l'Arabie saoudite est une interprétation radicale et conservatrice de l'islam sunnite, et ils ont co-financé le terrorisme international pendant des années.

Comment expliquez-vous que même après le massacre commis par Hamas, de nombreuses personnes dans le monde occidental condamnent Israël et l'accusent de génocide ?

C'est étonnant de voir combien Hamas a rapidement infiltré Harvard et de nombreuses autres universités occidentales avec leur propagande d'indoctrinement et de victimisation peu après le massacre. Ils ont commis un génocide et ont vendu au monde entier l'idée qu'ils étaient victimes d'un génocide. Nous assistons maintenant à une Intifada mondiale basée sur une fausse narration, ce qui conduit au chaos mondial. Les gens dans le monde libre sont tombés dans le piège de Hamas en tant qu'idiots utiles.

Hezbollah a affirmé qu'ils se battent plus contre les États-Unis que contre Israël. Sommes-nous réellement dans un clash des civilisations ? L'Occident contre le monde islamique ?

De nombreux musulmans du monde prêchent une stricte interprétation de la religion telle qu'elle était à son origine au septième siècle. Cependant, il y avait une riche culture arabe avant l'islam sunnite et chiite. Je ne pense pas qu'Israël ait un problème avec les Arabes ou les Perses. L'islam est responsable de l'instabilité dans la région.

